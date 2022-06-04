رسميا.. الأهلي يُعلن انتقال أليو بادچي إلى إميان الفرنسي بصفة نهائية

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، انتقال أليو بادچي إلى صفوف نادي إميان الفرنسي بصفة نهائية، بعدما قام بتفعيل بند شراء اللاعب في عقد الإعارة التي قضاها بادچي في النادي الفرنسي لمدة عام.

وانتقل بادجي لصفوف الأهلي في 2021 ليشارك مع الأحمر في 25 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

وتلقى الأهلي رغبة النادي الفرنسي في مكاتبة رسمية منذ عدة أيام، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بانتقال بادچي لناديه الجديد.

بدوره، وجه أمير توفيق الشكر للاعب السنغالي عن فترة تواجده في صفوف الأهلي، وكذلك أثناء إعارته في الموسم الماضي لنادي إميان الفرنسي.

وكان الأهلي قد أعار الأهلي مهاجمه بادجي إلى إميان منذ بداية الموسم الجاري وحتى يونيو 2022 مقابل 450 ألف يورو مع أحقية الشراء مقابل مليون و800 ألف يورو.

وانتقل بادجي لصفوف الأهلي في 2021 ليشارك مع الأحمر في 25 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثمانية آخرين.