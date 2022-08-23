رسميا.. الأهلي يقبل استقالة شركة الكرة برئاسة ياسين منصور

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قبول استقالة شركة الكرة والتي يرأسها ياسين منصور.

وأوضح الأهلي، خلال بيان رسمي، أنه تقرر توجيه الشكر إلى شركة الكرة عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية، للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم، وهو الأمر الذي يعكس إخلاص أبناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت.

كما قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع «جمعية عمومية غير عادية»، للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد.