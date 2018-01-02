رسميا .. الأهلي يفسخ عقد الشامي ويعير متعب للتعاون

على المصرى فسخ النادى الأهلى تعاقده مع السورى عبدالله الشامى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بالتراضي، لتواضع مستواه الفنى، حيث لم يشارك فى أى مباراة عقب انضمامه للفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادى الصفا اللبناني، فى صفقة انتقال حر، لمدة 3 سنوات.وسيحصل ا



على المصرى

فسخ النادى الأهلى تعاقده مع السورى عبدالله الشامى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بالتراضي، لتواضع مستواه الفنى، حيث لم يشارك فى أى مباراة عقب انضمامه للفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادى الصفا اللبناني، فى صفقة انتقال حر، لمدة 3 سنوات.

وسيحصل الشامي على كافة مستحقاته المالية، قبل أن يغادر مصر بعد إنهاء ارتباطه بالنادي الأهلي، بعدما فشل فى إثبات أحقيته بالمشاركة مع الفريق، وتعويض رحيل أحمد حجازى للاحتراف فى ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى، رغم الإصابات التى لحقت بمدافعى الفريق رامي ربيعة وسعد سمير ومحمد نجيب، ليقرر حسام البدرى المدير الفنى للفريق، الاعتماد على أيمن أشرف الظهير الأيسر، ومحمد هانى الظهير الأيمن، فى مركز قلب الدفاع.

وفى سياق مواز، أنهى النادى الأهلى إجراءات انتقال قائد الفريق عماد متعب، للتعاون السعودي، لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، ولم يكشف مسئولو القلعة الحمراء، عن التفاصيل المالية للتعاقد، بعد الموافقة على رحيل اللاعب عقب الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام البدرى.