رسميا.. الأهلي يعلن فتح باب الترشح للانتخابات يومي 25 و26 نوفمبر

ويتم استقبال أوراق المترشحين يوم 16 أكتوبر، ولمدة أسبوع، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ويمتد العمل في اليوم الأخير حتى السابعة مساءً.

أعلن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه، ظهر اليوم، انعقاد الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة جدول الأعمال؛ ومن بينها إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور لمدة 4 سنوات مقبلة، على أن يتم إخطار الجهة الإدارية، غدًا الأحد الموافق 10 أكتوبر، بموعد الانتخابات، وذلك وفقًا للائحة وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يتم يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر الحالي الإعلان بالجريدة الرسمية والموقع الرسمي للنادي عن فتح باب الترشح لإجراء الانتخابات، ويتم استقبال أوراق المترشحين يوم «16 أكتوبر» ولمدة أسبوع، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ويمتد العمل في اليوم الأخير حتى السابعة مساءً.

في سياق منفصل حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبي، والمقامة حاليًّا على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، لمؤازرة المنتخب الوطني في تلك المباراة المهمة، وذلك عقب عودته من المملكة العربية السعودية، اليوم، بعد أداء مناسك العمرة.

ولبّى الكابتن الخطيب، أمس، دعوة ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لحضور مباراة السعودية واليابان، التي أقيمت، مساء أمس الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.