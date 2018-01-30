رسميا.. الأهلي يعلن ضم محمد شريف

أعلن عبدالعزيز عبد الشافي، المدير الرياضي، وعضو لجنة الكرة بالأهلي، عن تعاقد فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، مع محمد شريف، لاعب وسط نادى وادي دجلة لمدة أربع سنوات ونصف، مقابل 10 ملايين جنيه، بالإضافة لنسبة 25% من إعادة بيع اللاعب، يحصل عليها الفريق الدجلاوى، جاء ذلك بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين.

وعقد اللاعب جلسة مع مسئولى الأهلى، مساء أمس، قبل أن يجتمع مجلس إدارة وادي دجلة، ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة العرض، قبل أن يعلن حازم خيرت، مدير عام النادي، موافقة “دجلة” على عرض الأهلى، ليصبح لاعبا رسميا فى القلعة الحمراء.

ورفض الناديان الإعلان عن قيمة الصفقة، ودخل الزمالك فى مفاوضات جادة مع اللاعب، قبل أن يطلب دجلة 20 مليون جنيه نظير الموافقة على انضمامه للزمالك، ودخل الأهلى فى الصفقة، لينهيا الصفقة فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وكان الأهلي قد أعلن تعاقده أيضًا مع صلاح محسن، مهاجم إنبي لمدة خمس سنوات، ومحمود الجزار مدافع كهرباء الإسماعيلية، لمدة أربع سنوات ونصف, فضلًا عن تعاقد الأهلي مع علي لطفي، حارس مرمى إنبي لمدة أربع سنوات ونصف قبل أسبوع.

