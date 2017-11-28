رسميا.. الأرجنتيني بيتزي مديرا فنيا للمنتخب السعودي

علي المصري:أعلن اتحاد الكرة السعودي عن تعاقده مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، ليتولى الإشراف على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، استعداداً للمشاركة في كأس العالم "روسيا 2018".وأوضح اتحاد الكرة أن توقيع التعاقد مع بيتزي تم في العاصمة اليابانية طوكيو بحضور تركي آل الشي

علي المصري:

أعلن اتحاد الكرة السعودي عن تعاقده مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، ليتولى الإشراف على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، استعداداً للمشاركة في كأس العالم “روسيا 2018”.

وأوضح اتحاد الكرة أن توقيع التعاقد مع بيتزي تم في العاصمة اليابانية طوكيو بحضور تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسامي الجابر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ووجه عادل عزت رئيس اتحاد الكرة، الشكر لتركي آل الشيخ، على الدعم الذي يوليه للمنتخب الأول، موضحاً في الوقت ذاته إلى أن التعاقد مع بيتزي جاء من منطلق السيرة الذاتية التي يمتلكها الأخير.