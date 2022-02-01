رسميا.. اتحاد الكرة يحتج على تعيين بكاري جاساما لإدارة مواجهة الكاميرون

تقدَّم الاتحاد المصري لكرة القدم باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن تعيين الحَكَم الجامبي بكاري جاساما، لإدارة المواجهة المرتقبة أمام الكاميرون، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

كما قدَّم اتحاد الكرة إلى الكاف عريضتين تضمّن كل منهما ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.

في سياق متصل أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني، اليوم، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، استعدادًا لمواجهة الكاميرون، بعد غدٍ الخميس، سلبيةَ جميع عيّنات أعضاء البعثة.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه، اليوم، على أحد الملاعب الفرعية لإستاد أوليمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندي الذي ستُقام عليه المباراة المرتقبة.

وواصل محمد أبو جبل تدريباته التأهيلية مع تزايد فرص مشاركته في اللقاء، بينما يواصل محمد الشناوي برنامجه العلاجي.

ومن المقرر أن يشارك، غدًا، كارلوس كيروش، المدير الفني، وعمرو السولية، في المؤتمر الصحفي الذي يُعقد للحديث عن المباراة، وذلك قبل انطلاق التدريب الأخير في ختام الاستعدادات للمباراة.