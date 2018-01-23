رسميا.. إنبي يستغني عن علي لطفي للأهلي

علي المصريانتقل علي لطفي، حارس مرمى الفريق اﻷول لكرة القدم بنادي إنبي، رسميًّا إلى النادي الأهلي، بعدما تم الاتفاق على تفاصيل الصفقة بين مجالس إدارات الناديين.وشهدت اﻷيام الماضية مفاوضات من كلا الناديين، وتم الاتفاق على تفاصيل الصفقة، واللاعب سينتقل غدًا اﻷربعاء للأهلي بشكل رسمي.وكان

علي المصري





انتقل علي لطفي، حارس مرمى الفريق اﻷول لكرة القدم بنادي إنبي، رسميًّا إلى النادي الأهلي، بعدما تم الاتفاق على تفاصيل الصفقة بين مجالس إدارات الناديين.

وشهدت اﻷيام الماضية مفاوضات من كلا الناديين، وتم الاتفاق على تفاصيل الصفقة، واللاعب سينتقل غدًا اﻷربعاء للأهلي بشكل رسمي.

وكانت رغبة علي لطفي سببًا في انتقاله للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يتبقى في تعاقده مع إنبي 6 شهور فقط،

ولم يكشف الطرفان عن القيمة المالية لانتقال علي لطفي إلى الأهلي، حيث تنازل الحارس عن مستحقاته لدى النادي البترولي، على أن يدفع اﻷهلي مبلغًا لن يتجاوز المليون جنيه، نظرًا لنهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي.

وتعد صفقة علي لطفي، هي الثالثة لمجلس إدارة النادي اﻷهلي، برئاسة محمود الخطيب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع محمد فخري صانع ألعاب غزل المحلة، وأحمد العش مدافع وادي دجلة.