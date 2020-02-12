رسميا.. إلغاء معرض برشلونة للاتصالات 2020 بسبب فيروس كورونا

أعلنت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA المنظمة لـ معرض برشلونة للاتصالات إلغاء الدورة التي كان مقررة خلال الفترة من 24 إلي 27 فبراير مع انتشار فيروس كورونا

وكانت عدد من الشركات العالمية أعلنت خلال اليومين الماضيين عن انسحابها من المشاركة فى دورة العام الحالي من معرض برشلونة للاتصالات الذى يقام خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري ، ومنها سوني واريكسون وفيسبوك وأمازون وزي تي إيه وفيفو .

وأرجعت الشركات المنسحبة السبب إلى خوفها من إصابة عملائها وموظيفها بـ فيروس كورونا

تأتي تلك الخطوة رغم اتخاذ GSMA المنظمة للمؤتمر تدابير احترازية منها تقديم العارضين شهادة تثبت تواجدهم خارج الصين بـ 14 يوما قبل انعقاد الحدث فى 24 فبراير .

وجاء قرارا الغاء المعرض بعد اجتماع الإدارة المنظمة بشكل مفاجيء اليوم الاربعاء بدلا من الجمعة ، وقال الموقع أن أكبر ضحايا قرار الغاء المعرض هم الشركات الصغيرة التى كانت تخطط للمشاركة بهدف عقد صفقات وجذب مزيدا من الأموال.