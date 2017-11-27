رسميا.. إقالة مونتيلا من تدريب الميلان وجاتوزو يخلفه

علي المصري:أعلن نادي ميلان الإيطالي، إقالة مدربه فينتشينزو مونتيلا، ضهر اليوم الإثنين، بعد تدهور نتائج الفريق في الكالتشيو، وذكر الروسونيرى في بيان أصدره منذ قليل: "نحن ممتنون للغاية لمونتيلا وجهازه المعاون على العمل الذي قدمه للفريق حتى اليوم، وعلى التزامهم واحترافيتهم".وأضافت إدارة النادي أنها

علي المصري:

أعلن نادي ميلان الإيطالي، إقالة مدربه فينتشينزو مونتيلا، ضهر اليوم الإثنين، بعد تدهور نتائج الفريق في الكالتشيو، وذكر الروسونيرى في بيان أصدره منذ قليل: “نحن ممتنون للغاية لمونتيلا وجهازه المعاون على العمل الذي قدمه للفريق حتى اليوم، وعلى التزامهم واحترافيتهم”.

وأضافت إدارة النادي أنها أسندت مهمة تدريب الفريق الأول إلى جينارو جاتوزو، متمنية له التوفيق وحسن الحظ، على أن يعقد النادي مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء، للإعلان رسميا عن المدير الفني الجديد وتقديمه أمام وسائل الإعلام.

وبات ميلان، الذي تعادل على ملعبه سلبيا أمام تورينو مساء أمس الأحد، في المرحلة الـ 14 من الدوري الإيطالي، متأخرا في المركز السابع في الكالتشيو بفارق 18 نقطة خلف المتصدر نابولي، وجاءت إقالة مونتيلا “43 عاما”، في موسمه الثاني بمنصب المدير الفني لميلان.

ولعب جاتوزو “39 عاما”، لفريق ميلان بين عامي 1999 و2012، وفاز معه بلقب الدوري الإيطالي مرتين ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين، وتوج جاتوزو ضمن صفوف المنتخب الإيطالي بلقب كاس العالم 2006 بألمانيا، وبدأ مسيرته التدريبية في 2013.