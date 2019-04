رسميا.. إعلان قائمة المتنافسين على مشروعي القطار السريع ومونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

بدور إبراهيم





أعلنت اللجنة العليا المشكلة من وزارتى الإسكان والنقل قائمة التحالفات والشركات الدولية التى تقدمت بمستندات التأهيل لمناقصة تنفيذ وتمويل وتشغيل، مشروعي القطار السريع “العين السخنة – العلمين الجديدة”، ومونوريل “العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة نصر” و”6 أكتوبر – الجيزة”، موضحة أن عدد التحالفات والشركات الدولية التى تقدمت لمشروع القطار السريع، 23 تحالفاً، وعدد التحالفات والشركات الدولية التى تقدمت لمشروع المونوريل، 22 تحالفاً، وسيتم الإعلان عن تأهيل الشركات المتقدمة للمشروعين نهاية شهر فبراير الجاري.



وقال المهندس سامى أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق: تقدم 23 تحالفاً وشركة دولية بمستندات التأهيل لمناقصة تنفيذ وتمويل وتشغيل مشروع القطار السريع “العين السخنة – العلمين الجديدة”، وهى: (شركة السويدي اليكتريك + Power China)، واتحاد شركات (Eiffage فرنسا + أبناء حسن علام + CCC مصر)، وشركة الستوم الفرنسية، وشركة China Gezhouba Group Company LTD، واتحاد شركات ( Italian Ferrovie + Salini impregilo Astaldi + + Hitachi Alkins – Snc Lavalin)، واتحاد شركات (سامكريت + شركةChina Railway )، وشركة DB، وشركة CCECC الصينية، واتحاد شركات ( Avic + CREC + CSCEC + شركة سيمينز + شركة اوراسكوم + شركة المقاولون العرب)، واتحاد شركات (Norinco – CRIC- CRDC)، واتحاد شركات (Deutche Bahn – Group Vera – Group Joca – Azvi – OHL)، وشركة بومبارديه، وشركة Colas Rail، وشركة VINCI، و(شركة تشييد مصر + ايليت كابيتال + تشاينا ريل جروب)، وشركة هيونداي، وشركة China Railway International Group، وشركة GS Engineering & Construction Corp الكورية، وشركة China Communications Construction، وشركة SNCF الفرنسية، وشركة روتم الكورية، واتحاد الشركات الاسبانية (Talgo – Indra – Inabensa – Imathia)، وشركة Interstate Traveler الأمريكية.



وأضاف: تقدم 22 تحالفاً وشركة دولية بمستندات التأهيل لمناقصة تنفيذ وتمويل وتشغيل مشروع مونوريل “العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة نصر” و”6 أكتوبر – الجيزة”، وهى: (NORINCO -CRIC- CRDC)، و(INDICO Investment co)، و(China Road and bridges corporation – China communication construction com – CCCC)، و(China civil engineering construction corp –CCECC)، و(شركة السويدي اليكتريك + Power China)، و( GS engineering &construction crop)، و(MITSUBISHI CORP)، و(China Railway/ SNL Lavaline-ATKINS/Samcrete JV)، و(ALSTOM)، و(SCOMI)، و(AVIC+ CREC)، و(Italian Ferrovie + Salini impregilo + Astaldi + Hitachi Alkins – Snc Lavalin)، و(Deutshe Bahn –DB)، و(China Railway International Group – CRIG)، و(China Railway Group + ايليت كابيتال + شركة تشييد مصر)، و(China Gezhoba Group comp Limited)، و(HYUNDAI)، و(BOMBARDIER)، و(ITALIAN THAI development Public comp)، و(INTERSTATE Travel Co LT – الامريكية)، و(Chongqing International construction corp –CICO)، و(China Railway18 th Group comp Lt).



وأشار المهندس سامى أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق إلى أن مشروع قطار مونوريل مدينة 6 أكتوبر هو خط نقل سككى سريع يسير علي كمرة خرسانية معلقة ويربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة بطول 35 كم (المرحلة الأولى)، وتبلغ السعة القصوى للمونوريل الحديث إلى حوالى مليون راكب يومياً، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، ويستغرق 35 دقيقة لمسافة 35 كم، وبه 10 محطات، وهي: (المنطقة الصناعية لمدينة 6 أكتوبر – محطة جامع الحصري – محطة أكتوبر – محطة ميدان جهينة – محطة زايد – محطة هايبر – محطة طريق إسكندرية الصحراوي – محطة المنصورية – محطة الطريق الدائري – محطة جامعة الدول العربية)، موضحاً أن المشروع يخدم التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي والذي يتعدى 100 ألف وحدة سكنية، وتحقق المرحلة الثانية من المشروع ربطاً مباشراً مع مشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ويربط مع نهاية المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.



وأضاف: يضم مشروع قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، وهي (الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية)، وسيسهم المشروع في الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، ونقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق، ويسهم أيضاً في توفير مادي نتيجة فاقد الوقت والوقود المستهلك للوصول إلى العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة.



وقال مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق: يهدف مشروع القطار الكهربائي السريع (ركاب وبضائع)، لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة حديد سريعة كهربائية (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين – برج العرب الجديدة – الإسكندرية) بشبكة سكك حديد الجمهورية، وسيسهم في تنمية الساحل الشرقي على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضي محور قناة السويس، كما يسهم في تنمية محور وادي النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربي على البحر المتوسط، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، مضيفاً أنه يتم تقسيم المشروع (بطول 534 كم – بديل أول) ، أو (بطول 504 كم – بديل ثان)، إلى 3 قطاعات، كالتالي: القطاع الأول، لربط العاصمة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر بطول حوالي 122 كم، والقطاع الثاني، (بديل أول: لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول حوالي 221 كم بموازاة طريق وادي النطرون / العلمين وتفريعة لمدينة الإسكندرية مروراً بمدينة ومطار برج العرب بطول 99 كم – بديل ثان: لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول حوالي 244 كم مروراً بمدينة برج العرب وتفريعة لمدينة الإسكندرية بطول حوالي 46 كم)، والقطاع الثالث، لربط العاصمة الإدارية بميناء العين السخنة بطول حوالي 92 كم.