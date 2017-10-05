رسميا.. ألمانيا وإنجلترا في مونديال روسيا 2018

علي المصري

توج المنتخب الألماني لكرة القدم مسيرته الناجحة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 ولحق بقافلة المتأهلين إلى النهائيات إثر فوزه الكبير 3 / 1 على مضيفه منتخب أيرلندا الشمالية اليوم الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات.



ورفع المنتخب الألماني رصيده في صدارة المجموعة إلى 27 نقطة من تسعة انتصارات متتالية ليحافظ على العلامة الكاملة من خلال مباراته اليوم في بلفاست قبل مباراته أمام منتخب أذربيجان يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات.



وحسم المانشافت تأهله للنهائيات قبل مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات بعدما وسع الفارق مع منتخب أيرلندا الشمالية صاحب المركز الثاني إلى ثماني نقاط علما بأن بطاقة التأهل المباشر وبطاقة التأهل للملحق الأوروبي انحصرت بين المنتخبين قبل مباريات هذه الجولة فيما خرجت باقي فرق المجموعة مبكرا من صراع التأهل.



وتجمد رصيد منتخب أيرلندا الشمالية عند 19 نقطة في المركز الثاني ليقتصر أمل الفريق على التأهل عبر الملحق الأوروبي الفاصل.



وحسم المانشافت المباراة بشكل كبير في شوطها الأول حيث أنهى الشوط لصالحه بهدفين سجلهما سيباستيان رودي وساندرو فاجنر في الدقيقتين الثانية و21 ، وباءت محاولات أصحاب الأرض للتعويض في الشوط الثاني بالفشل ثم أضاف جوشوا كيميج الهدف الثالث للمانشافت في الدقيقة 86 فيما سجل جوش ماجينيس هدف حفظ ماء الوجه لأيرلندا الشمالية مع نهاية المباراة.

وفي لقاءات أخرى أقيمت ضمن الجولة ذاتها، لحق منتخب انجلترا بركب المتأهلين لنهائيات العام المقبل، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه منتخب سلوفينيا في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال اليوم الخميس.



وعزز منتخب انجلترا، الفائز بكأس العالم عام 1966، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب اسكتلندا، ليحجز رسميا بطاقة الصعود للمونديال للمرة الرابعة عشر في تاريخه، في المقابل، احتل منتخبا سلوفاكيا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة أمام منتخب سلوفينيا، صاحب المركز الرابع.



وانتظر المنتخب الانجليزي حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحرز نجمه هاري كين هدف المباراة الوحيد، علما بأن المنتخبات صاحبة المراكز الأولى في المجموعات التسع بالتصفيات سوف تصعد مباشرة الى نهائيات كأس العالم، أما أفضل ثمانية منتخبات حصلت على المركز الثاني فسوف تتأهل للملحق الأوروبي.



وحجزت سبعة منتخبات مقاعدها في المحفل العالمي، فبالإضافة إلى روسيا صاحبة الضيافة، وصلت بلجيكا وإيران واليابان والمكسيك والبرازيل وكوريا الجنوبية والسعودية، بالإضافة لألمانيا وإنجلترا.



ويفصل انتصار واحد كلا من إسبانيا وسويسرا وصربيا، عن اللحاق بقطار روسيا، إلا أن الوضع أكثر تعقيدا لمنتخبات مثل فرنسا والبرتغال وإيطاليا وهولندا.