رسميا .. أديداس تكشف عن قميص مصر فى مونديال روسيا

على المصرى: أعلنت شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية، عن قميص منتخب مصر، الذى سيخوض به غمار كأس العالم "روسيا 2018"، وسيحتفظ المنتخب بألوان قمصانه فى المونديال، حيث سيكون الطقم الأساسى هو الأحمر، بينما سيكون اللون الثانى هو الأبيض، كما هو متبع حاليا.ولم تكشف الشركة الألمانية، عن لون "ا



على المصرى:



أعلنت شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية، عن قميص منتخب مصر، الذى سيخوض به غمار كأس العالم “روسيا 2018″، وسيحتفظ المنتخب بألوان قمصانه فى المونديال، حيث سيكون الطقم الأساسى هو الأحمر، بينما سيكون اللون الثانى هو الأبيض، كما هو متبع حاليا.

ولم تكشف الشركة الألمانية، عن لون “الشورت والجوارب” الخاصة بمنتخب الفراعنة، علما بأن منتخب مصر، دائما ما يرتدى شورت أبيض، وجوارب سوداء، ويتميز التصميم باللون الأحمر مع وجود ثلاثة خطوط بيضاء على الجانبين، ووضع أساور سوداء اللون على الأكمام.

وسوف تقام قرعة كأس العالم في العاصمة الروسية موسكو في الأول من شهر ديسمبر المقبل، ويتواجد الفراعنة في التصنيف الثالث، وتأهلت مصر للمونديال بعد غياب دام 28 عاما، عقب حسم مواجهة الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات بهدفي محمد صلاح.