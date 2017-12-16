رسمياً .. ممدوح هاشم ينتقل إلى مونبيليه الفرنسي

على المصرى أتم الدولى المصرى محمد ممدوح هاشم، لاعب نادى الزمالك السابق ومنتخب مصر لكرة اليد، انتقاله لنادى مونبيليه متصدر الدورى الفرنسى للعبة، حتى نهاية الموسم، على أن تكون أولى مبارياته مع فريقه الجديد، يوم الخميس المقبل، أمام باريس سان…

على المصرى

أتم الدولى المصرى محمد ممدوح هاشم، لاعب نادى الزمالك السابق ومنتخب مصر لكرة اليد، انتقاله لنادى مونبيليه متصدر الدورى الفرنسى للعبة، حتى نهاية الموسم، على أن تكون أولى مبارياته مع فريقه الجديد، يوم الخميس المقبل، أمام باريس سان جيرمان الوصيف.

وانتقل اللاعب إلى نادى إكس أو بروفونس الفرنسي، مع بداية الموسم الجارى، بعدما عاد لصفوف الزمالك، الموسم الماضى، بعد فترة قضاها مع فريق الجيش القطري، وجاء إنتقاله مونبيليه الذى يعد أحد أندية القمة في أوروبا، وأفضل فرق الدوري الفرنسي للرجال، ليواصل هاشم مشواره الاحترافي الناجح.