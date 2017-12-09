رسمياً .. طلعت يوسف مديرا فنياً لسموحة موسما ونصف

على المصرى: نجح المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، فى التعاقد مع طلعت يوسف المدير الفنى السابق لأهلى طرابلس الليبى، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى السكندرى، خلفا للتشيكى فرانز ستراكا، الذى إعتذر عن تكملة عقده مع…



على المصرى:

نجح المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، فى التعاقد مع طلعت يوسف المدير الفنى السابق لأهلى طرابلس الليبى، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى السكندرى، خلفا للتشيكى فرانز ستراكا، الذى إعتذر عن تكملة عقده مع سموحة، لظروف خاصة.

وكشف عامر، عن تفاصيل عقد يوسف مع سموحة، حيث يمتد العقد لمدة موسم ونصف، وللمدير الفنى الجديد كافة الصلاحيات الفنية والإدارية، فيما يخص الفريق الأول، ومن المقرر أن يستلم يوسف المهمة من ميمى عبدالرازق، المدير الفنى المؤقت للفريق، والتى أسندت له القيادة الفنية للموج الأزرق عقب رحيل ستراكا، لينجح فى الفوز بمباراتين متتاليتين فى الدورى وكأس مصر.

وبدء طلعت يوسف مشواره التدريبى مع نادى رشيد، ثم مدرب مساعد مع حسن شحاته فى الاتحاد السكندرى، ومساعدا للألمانى ثيو بوكير فى عصره الذهبى، ثم تولى تدريب الكروم والاتحاد عقب رحيل بوكير، وتولى بعدها بلديه المحله ثم اتحاد الشرطه.

ودرب يوسف طلائع الجيش، ثم تليفونات بنى سويف، وحصل على الدورى السورى، والدورى الليبى مع أهلى طرابلس، وشارك مع الفريق الليبى فى دورى أبطال أفريقيا، وتولى المهام الفنيه لبتروجيت، وعاد من جديد للإسكندرية، لتولى المهمة الفنيه لسموحه كمحطه جديده وتحدى صعب.