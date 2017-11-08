رسملة وتايكون تديران محفظة التجاريين بقيمة 300 مليون جنيه

بعد منافسة مع «أكيومن و C.F.H وألفا كابيتال» أحمد على تعتزم نقابة التجاريين إسناد إدارة محفظة مالية بقيمة 300 مليون جنيه لشركتى «رسملة مصر» و«تايكون» لإدارة الأصول . قال مصدر مطلع لـ«المال» إن النقابة طرحت مناقصة منذ عدة أسابيع لإدارة…

بعد منافسة مع «أكيومن و C.F.H وألفا كابيتال»

أحمد على

تعتزم نقابة التجاريين إسناد إدارة محفظة مالية بقيمة 300 مليون جنيه لشركتى «رسملة مصر» و«تايكون» لإدارة الأصول .

قال مصدر مطلع لـ«المال» إن النقابة طرحت مناقصة منذ عدة أسابيع لإدارة محفظة مالية بقيمة 300 مليون جنيه، تخص صندوق «نقابة التجاريين التكافلى»، وتلقت عروض تنافسية من مجموعة من الشركات لإدارة الأصول، أبرزها «ألفا كابيتال»، و«أكيومن»، و«القاهرة المالية «C.F.H»، و«رسملة مصر»، و«تايكون» لإدارة الأصول، قبل أن يقع الاختيار على رسملة وتايكون.

وأضاف أن اختيار «صندوق نقابة التجاريين التكافلى» لـ«رسملة» و«تايكون» يرجع إلى تقديمهما أقل العروض المالية، مقارنة بباقى عروض شركات إدارة الأصول.

يُذكر أن «الهيئة العامة للرقابة المالية» ألزمت الجهات، والمؤسسات الحكومية الخاصة بإسناد إدارة صناديق التأمين الخاصة، والمحافظ المالية لشركات إدارة أصول متخصصة، وعدم إدارتها عبر العاملين بتلك الجهات.

ونص قرار الهيئة رقم 99 لعام 2015، على ضرورة الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق، الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق فى ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها.