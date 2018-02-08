رسلان يفتتح غرفة عمليات الخط الساخن بمياه كفر الشيخ

بدور إبراهيم :استمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، للعرض التقديمى المقدم من قطاعى التخطيط والتجارى بشركة مياه الشرب بكفر الشيخ.جاء ذلك أثناء تفقده محطة مياه كفر الشيخ الرئيسية، وإعادة تأهيل محطة معالجة صرف صحي سخا القديمة، وافتتاح غرفة عمليات

بدور إبراهيم : استمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، للعرض التقديمى المقدم من قطاعى التخطيط والتجارى بشركة مياه الشرب بكفر الشيخ. جاء ذلك أثناء تفقده محطة مياه كفر الشيخ الرئيسية، وإعادة تأهيل محطة معالجة صرف صحي سخا القديمة، وافتتاح غرفة عمليات الخط الساخن، ومركز التدريب بشركة مياه الشرب بكفر الشيخ. وناقش “رسلان” مشروعات المياه والصرف الصحى الممولة من المنح والقروض بتمويل 163 مليون دولار، مشددا على ضرورة إنهاء المشروعات فى التوقيتات المحددة. وأكد ضرورة الاهتمام بإيجاد حلول للمناطق الساخنة ورفع نسب التحصيل لتصل إلى 95% وتقليل الفاقد. وطالب بمتابعة إعداد خرائط التحليل الهيدروليكى بصفة دائمة، واتباع إجراءات الصيانة طبقا للمخطط العام والالتزام بخطة الإحلال والتجديد.