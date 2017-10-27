رسلان : انخفاض نسب الإصابة بالعدوى لأقل من 10%

أحمد صبرىكشف الدكتور أسامة رسلان، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة العدوى، أن نسب الإصابة بالميكروبات والفيروسات بين المرضى بالمستشفيات بسبب العدوى، انخفضت لأقل من 10%، بعد نشر الجمعية ثقافة مخاطر العدوى وطرق انتقالها.وأضاف، فى تصريح، لـ"المال"، على هامش احتفال الجمعية باليوبيل الفضي لها، أن

أحمد صبرى





كشف الدكتور أسامة رسلان، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة العدوى، أن نسب الإصابة بالميكروبات والفيروسات بين المرضى بالمستشفيات بسبب العدوى، انخفضت لأقل من 10%، بعد نشر الجمعية ثقافة مخاطر العدوى وطرق انتقالها.

وأضاف، فى تصريح، لـ”المال”، على هامش احتفال الجمعية باليوبيل الفضي لها، أن نسب الإصابة بسبب العدوى كانت تصل إلى 90% فى التسعينيات، لكن بعد الجهود المشتركة مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية انخفضت النسبة لتقارب النسب العالمية.

وأكد أن هدف الجمعية فى الفترة المقبلة سيتلخص فى تعليم الأطباء أفضل طرق مقاومة العدوى وتطبيق المعايير الدولية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية، موضحًا أنهم يعملون حاليًّا لمنح الأطباء دبلومة معتمَدة فى مجال مكافة العدوى لتحقيق أعلى نسبة مقاومة لانتشار العدوى والميكروبات.