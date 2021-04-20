رسالة من محمد صلاح لجمهور ليفربول.. هل يرفض دوري السوبر الأوروبي؟

"لم يعجبنا ولا نريد أن يحدث ذلك"

وجه الدولي المصري محمد صلاح رسالة غامضة إلى جمهور ناديه “ليفربول”، يمكن تفسيرها على أنها رفض جماعي من لاعبي النادي لفكرة الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي.

وقال صلاح في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك: “لم يعجبنا ولا نريد أن يحدث ذلك.. هذا هو موقفنا الجماعي”.

وتابع: “التزامنا نحو هذا النادي ومشجعيه مطلق وغير مشروط”.

واختتم صلاح منشوره بشعار You’ll Never Walk Alone المأخوذ عن أغنية وهتاtات ميزت جمهور النادي خلال تشجيعه لليفربول.

وتعني العبارة: “لن تسير وحدك أبدا”.

ويأتي منشور صلاح إثر تعبير عدد من جماهير ليفربول لرفضهم فكرة الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي الذي تم الإعلان عنه أمس.