رسالة مصرية شديدة اللهجة لقطر في مجلس الأمن.. عناوين اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة اليوم السبت، 5 أغسطس.أخبار مصر* رسالة مصرية شديدة اللهجة لقطر في مجلس الأمن.* الجارحي: تأشيرات الموازنة تشدد الرقابة على المال العام وترشد الإنفاق.* وزير الخارجية يروج لمرشحة مصر لليونسكو.* إعلان الحركة القضائية خلال ساعات.* وزير الأوقاف: ت

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة اليوم السبت، 5 أغسطس.

أخبار مصر

* رسالة مصرية شديدة اللهجة لقطر في مجلس الأمن.

* الجارحي: تأشيرات الموازنة تشدد الرقابة على المال العام وترشد الإنفاق.

* وزير الخارجية يروج لمرشحة مصر لليونسكو.

* إعلان الحركة القضائية خلال ساعات.

* وزير الأوقاف: تنظيم الأسرة ضمن تجديد الخطاب الديني.

الأهرام

* رسالة مصرية شديدة اللهجة لقطر في مجلس الأمن.. سجلكم في دعم الإرهاب معروف للجميع.. وإشادة المجتمع الدولي بجهودنا أبلغ رد على مزاعمكم.

* القوات المسلحة تحتفل بتسلم غواصة ألمانية جديدة خلال أيام.

* ضبط أحد الإرهابيين المشاركين في الهجوم.. جنازة عسكرية لشهيدي كمين إسنا.

* محلب يبحث تطوير بحيرة “المنزلة”.

* بعضهم مقاولون وتجار: إسقاط عضوية 319 محاميًا والبقية تأتي.

* تنسيق المرحلة الثالثة السبت المقبل.. والدبلومات الفنية منتصف أغسطس.

* بدء التنسيق بجامعة الأزهر غدًا.

* تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية الثلاثاء المقبل.

* “التجاهل” شعار القومي للمرأة.. آمنة نصير: أنا جادة في إصدار قانون يعطي المطلقة نصف ثروة الزوج.

* الجارحي: تأشيرات الموازنة تشدد الرقابة على المال العام وترشد الإنفاق.

* في مؤشر على تعافيه ونجاح الإصلاحات.. الإقتصاد جذب 8.7 مليار دولار إستثمارًا أجنبيًا مباشرًا بارتفاع 26%.

* في جولة لمدبولي وراشد بالعلمين.. بدء تشطيب وحدات الإسكان المتميز بمطروح.

* إعفاء 2535 سلعة مصرية من الرسوم الجمركية بدول الميركسور خلال أيام.

* 57 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا زيادة بإنتاج العامة للبترول.

* منفذ “أمان” جديد بالمنيا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

* تدريب 10 آلاف طالب جامعي بالمشروعات القومية.

* إيهاب جلال يخرج عن صمته في حوار خاص لـ”الأهرام”: بقائي في المقاصة يغتال طموحي.. ورفضت تدريب الزمالك مرتين.

* مؤمن زكريا يتمرد لإجبار الأهلي على قبول عرض الفيصلي.

أخبار اليوم

* وزير الخارجية يروج لمرشحة مصر لليونسكو.

* في ذكرى فض رابعة.. الجماعة الإرهابية تحرض ضد مصر.

* إعلان الحركة القضائية خلال ساعات.

* عشرات الآلاف يترقبون نتائج التحويلات الجغرافية نهاية الأسبوع.

* اعتصام للصيادلة اعتراضًا على بيع الدواء بسعرين.

* وزيرا الإستثمار والإنتاج الحربي يطلقان أكبر منطقة استثمارية باستثمارات 200 مليار جنيه بكفر الشيخ.

* وزيرا الإستثمار والإسكان ومستثمرون عرب يزورون مطروح لبحث مشروعات بالعلمين.

* محافظ البنك المركزي: زيادة الاحتياطي إلى 36 مليار دولار تدعم استقرار سوق الصرف الأجنبي.

* خبراء الإقتصاد: زيادة احتياطي النقد الأجنبي يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.

* الدولار يواصل التراجع.. وفوبيا الخسائر تصيب المضاربين.

* شريف سامي: 53 مليار جنيه أموال صناديق التأمين الخاصة يستفيد منها 4.7 مليون مواطن وأسرهم.

* تشديد الرقابة على المال العام.. حظر زيادة المكافآت أو شراء سيارات جديدة.

* رئيس إتحاد المستثمرين: فريق عمل لدراسة سبل تثبيت الدولة.

* رئيس المصرف المتحد: نسعى لدعم المشروعات الصغيرة وفقًا لمبادرة البنك المركزي.

* جهاز تنمية المشروعات يشارك في فعالية الإتحاد الأوروبي لتمكين وتشغيل الشباب.

* انتهاء المرحلة الأولى من أرصفة ميناء بورسعيد أكتوبر المقبل.

* الأهلي عينه على الكأس الغائب.. والبدري يعيد “حساباته”.

* الزمالك يحشد القوة الضاربة لتفادي “الكابوس المزعج”.

الجمهورية

* في رسالة شديدة اللهجة ردًا على شكوى إمارة تميم.. مصر تعري قطر في مجلس الأمن وتفضح ممارساتها لدعم الإرهاب.. الدوحة تقدم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط والعالم.. التحقيق مع ساركوزي لدعمه المشبوه لمونديال 2022.

* المفتي بعد حادث كمين الأقصر: دماء الشهداء لن تضيع.. التصدي للإرهاب الأسود مسئولية المصريين جميعًا.

* وزير الأوقاف: تنظيم الأسرة ضمن تجديد الخطاب الديني.

* رئيس قطاع تنظيم الأسرة: نقص وسائل منع الحمل.. شائعات.. الصيدليات تخفيها.. للبيع في السوق السوداء.

* أول فوج لحجاج الجمعيات يغادر مطار القاهرة 12 أغسطس.. دورات للمشرفين لتوعية ضيوف الرحمن.. وحظر الأعمال الدعائية والسياسية.

* سعفان يسلم اليوم 29 عاملًا عقود التشغيل بالخليج.. وعودة 10 آلاف من مخالفي الإقامة المصريين بالسعودية.

* 75 شهرًا مكافأة نهاية الخدمة بصندوق الأوقاف و214 ألفًا والورثة يستفيدون.

* العلامة الكاملة للكهرباء في اختبار الحر الملتهب!!.. 7 آلاف ميجاوات فائض الشبكة.. وامدادات الربط لم تتوقف.. شاكر: ننتظر 17 ألف ميجا بالخدمة.. والقدرات تفوق معدلات الاستهلاك.

* الزراعة: 115 ألف فدان لمشروعات الإنتاج الداجني.. د. البنا: 18 مشروعًا في 14 محافظة لإنتاج 150 مليون طائر و4.8 مليون كتكوت أمهات.

* في بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي والدقهلية: محطات للطاقة الشمسية ورفع كفاءة الطرق والكباري وعدادات ذكية.. العصار: مستمرون في تنفيذ المشروعات التنموية لخدمة المواطنين.

* محافظ القليوبية: الطريق الحر يدخل الخدمة في العيد القومي.. المشروع العملاق يتكلف 3.5 مليار جنيه ويستوعب 150 ألف سيارة يوميًا.

* وقف رئيس الرقابة التموينية بالدقي 3 أشهر لفرض إتاوات على المخابز.

* المدير الفني صداع في رأس الزمالك.. لعبة الإنتخابات تتحكم في القرار.. ومفاضلة بين الخواجات والمصريين.. حسم الأجانب الثلاثة بعد مباراة المصري يوم الثلاثاء.

