رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لوالدتها دلال عبد العزيز

كتبت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز بعد يومين من وفاتها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:.

وقالت دنيا: “ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي انت علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة “الحمد لله” وأخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله”.

واضافت دنيا سمير غانم “أنا مش زعلانة لأني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بابي حبيبي لأنكم خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني أوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكم و يسعدكم يا حبايبي يا أغلى الناس”.