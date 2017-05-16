رسالة قوية لاتحاد المصريين بالسعودية قبيل القمة العربية الإسلامية الأمريكية

ولاء البري:رحب عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية والمتحدث الرسمي للاتحاد، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى السعودية للمشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية التي تنعقد في العاصمة السعودية الرياض يوم الاحد المقبل، مشددا على أهمية العلاقات المصرية السعودية في هذا الظرف التاريخي ا

ولاء البري:

رحب عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية والمتحدث الرسمي للاتحاد، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى السعودية للمشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية التي تنعقد في العاصمة السعودية الرياض يوم الاحد المقبل، مشددا على أهمية العلاقات المصرية السعودية في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به منطقة الشرق الاوسط.





وأكد حنفي ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الرياض للمرة الثانية في اقل من شهر تؤكد على عمق العلاقات الاخوية التي تربط بين الشعبين في كل من مصر والسعودية، وبين الزعامتين في القاهرة والرياض، مضيفا أن الشعب المصري لاينسي المواقف التاريخية للمملكة، خصوصا عقب ثورة ٣٠ يونيو، التى وقفها الملك عبد الله رحمه الله متحديا الجميع، ومتضامنا مع الشعب المصري، ومنحازا له في اختياراته.

وأعلن نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية باسم أبناء الجالية المصرية بالمملكة تأييده لكل ماتسفر عنه القمة العربية الاسلامية الأمريكية من قرارات، معربا عن ثقته في القائمين عليها ومحاولة التصدي لكل المخططات العدوانية، والتحديات السافرة التي تستهدف العصف بامن وسلامة المنطقة العربية.

وقال، حنفي ان الجالية المصرية في السعودية بكل فئاتها رجالا ، ونساءا، تعلن وقوفها التام والمطلق مع المملكة ضد كافة التحديات التي تواجهها، مضيفا أن اكثر من مليونين مصري يقيمون علي ارض المملكة ويعيشون وسط إخوانهم من السعوديين علي إستعداد تام لمواجهة كافة التحديات التي قد تحيق بالمملكة.

وادان حنفي السلوكيات العدائية من ايران في المنطقة، وتدخلها المتكرر في الشئون الداخلية للدول العربية في كل من البحرين ، واليمن ، وسوريا ، والعراق، ولبنان ، على حد وصفه.

وثمن الدور الذي تقوم به مصر والمملكة في مكافحة الارهاب، ومقاومة المخططات العدائية الإيرانية التي تستهدف دول المنطقة، وبث الفوضي المذهبية فيها ، ومحاولة تصدير القلاقل الي الدول العربية ، ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي.

وطالب نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية القمة العربية الاسلامية الامريكية بالخروج بموقف حازم ضد الدول التي تحاول إشاعة الفوضي، وترعي الارهاب، وتدعم التطرف .