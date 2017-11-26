رسالة صوتية للبابا تواضروس من مشفاه لتعزية المصريين

حسين رجب أرسل البابا تواضروس الثاني بابا أقباط مصر، رسالة صوتية لتعزية المصريين في شهداء الهجوم الإرهابي على مسجد بسيناء أمس الأول الجمعة، والذي أسفر عن استشهاد 305 أشخاص بينهم 27 طفلا وإصابة 128 آخرين. وسجل البابا الرسالة الصوتية من مشفاه في الخارج الذي غادر إليه قبل أيام للعلاج من آل

حسين رجب

أرسل البابا تواضروس الثاني بابا أقباط مصر، رسالة صوتية لتعزية المصريين في شهداء الهجوم الإرهابي على مسجد بسيناء أمس الأول الجمعة، والذي أسفر عن استشهاد 305 أشخاص بينهم 27 طفلا وإصابة 128 آخرين.

وسجل البابا الرسالة الصوتية من مشفاه في الخارج الذي غادر إليه قبل أيام للعلاج من آلام مبرحة في ظهره، بحسب ما نشرها المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية بولس حليم بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

و نص الرسالة الصوتية للبابا كالتالي:

نتقدم بخالص العزاء لكل شعب مصر في أبناء مصر الذين صاروا في عداد الشهداء في أثناء صلاتهم بمسجد الروضة بسيناء

هذا الإرهاب الذي يضرب بشدة وبقسوة ومتخلياً عن كل القيم الإنسانية والمبادئ التي خلق الله الإنسان من أجلها متخلياً عن كل المبادئ التي عاشت بها مصر علي الدوام في محبة وفي وئام أتقدم لكل الأسر بخالص العزاء,



ونعلم أن هؤلاء صاروا في عداد الشهداء وأيضا أصلي من أجل المصابين و المجروحين وأصلي من أجل كل الأسر التي تضررت من هذا الحادث وأصلي من أجل مصر كلها وكل شعبها وكل المسؤلين وكل القيادات فيها فقد تضرروا كثيراً وتأثروا بهذا الحادث الشنيع أنه شكل من أشكال الإجرام الذي يضرب في مناطق كثيرة ولكننا في وحدتنا وفي ثقتنا في الله وفي العمل المشترك من أجل دحر هذا الإرهاب الذي يصيب الإنسانية.

أنا أثق تماما أن الله الذي حفظ مصر عبر القرون وعبر السنين الكثيرة وعبر المحن العديدة أنه سيحفظها من كل شر رغم كل هذا وستبقي وحدة مصر القوية هي السند القوي وهي النموذج القوي لحياة مصر و المصريين .

خالص العزاء وكل التعزية لكل أحد أنا أتحدث من المستشفي التي أعالج فيها وهي خارج مصر ومنعتني الظروف الصحية من أن أشارك بنفسي في هذا المصاب الصحية من أن أشارك بنفسي في هذا المصاب الذي أصاب مصر

أرجو الصلاة و الدعاء دائما لكل المصريين



