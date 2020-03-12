رسالة بخط اليد من “الصيني” ضحية التنمر : أتفهم المخاوف وسلوك السائق لا يمثل المصريين 

قال أنه سيعود لعمله قريبا ويأمل أن يساهم في تعميق الصداقة بين مصر والصين

قال المهندس الصيني الذي تعرض لواقعة التنمر علي الطريق الدائري من أحد السائقين المصريين ، إنه منذ وصوله إليّ مصر وهو يشعر بعمق الدفء والصداقة من الشعب والأصدقاء المصريين حوله والذين ساعدوه كثيرا.

وأضاف في رسالة بخط اليد وزعت السفارة الصينية بالقاهرة صورة منها علي الصحفيين اليوم ، أنه مع انتشار فيروس كورونا حول العالم وهو يتفهم كلية تخوف الناس من فيروس غير معروف .

أشار إلى أن سلوك الشخص الذي كان يتجنبه ويتحاشاه خشية عدوى فيروس كورونا، هو سلوك فردي لا يمثل جميع المصريين..

وتابع : أؤمن بالقدرة علي التغلب علي هذا الوباء.

و قدم أطيب تحياته لهذا السائق ، معربا عن أمله أن يكون هو وأسرته بخير و أن يكون كل شئ فيما يتعلق بعمله وحياته يسير بصورة جيدة له في المستقبل.

أشار أنه تم تعيينه من قبل شركته في مصر لتوفير الإرشاد التقني في أحد المشروعات المنفذة محليا ، مضيفا انه سيرجع لعمله الطبيعي قريبا ويأمل أن يساهم في تعميق الصداقة بين مصر والصين.

جدير بالذكر أن السفارة الصينية كانت قد نظمت مؤتمر صحفي عبر الانترنت اليوم لعرض آخر مستجدات مكافحة الحكومة الصينية لفيروس كورونا . صورة من رسالة الشاب الصيني

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر اليوم بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بالقيام بعمل من شأنه التمييز بين الأفراد ، على اساس الأصل ، وتكدير السلم العام ، وإذاعة أخبار كاذبة تلقي الرعب بين الناس.

وحسب بيان للنيابة العامة ، أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت الثلاثاء الماضي انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لأجنبي يستقل سيارة على الطريق الدائري ، تعرض للسخرية من سائق السيارة الذي كان يتحاشاه على اساس أن الشخص الأجنبي مصاب بفيروس كورونا.

وقالت النيابة أنها تمكنت من تحديد هوية السائق والمصور مساء ذات اليوم وأمرت بسرعة ضبطهما.

وبينما تردد أن السائق محل الواقعة أحد العاملين مع شركة “أوبر” ، نفت الشركة أمس صلتها التامة بواقعة التنمر ضد شاب صيني ، وقالت ردا على استفسار لـ “المال” أنها تأكدت من أن الواقعة لا علاقة لها بمنصة أوبر.

وقال السفير الصيني بالقاهرة ، لياو ليتشيانج ، في المؤتمر ، إن بلاده قدمت لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أثناء زيارتها للصين مؤخرا ، ألف كاشف لفيروس كورونا بجانب النسخة السادسة المحدثة عن برنامج أو دليل تشخيص الفيروس وعلاجه ، مشيراً إلي أنه تمت خلال الزيارة تبادل الخبرات حول مكافحة الفيروس.

و أكد السفير الصيني في المؤتمر علي استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون مع مصر وتقديم الدعم وتبادل الخبرات وتنسيق الإجراءات الاحترازية وتبادل نتائج الخبراء العلمية بهدف مكافحة الفيروس ، مشيراً إلي أن السفارة الصينية بالقاهرة لديها اتصال وثيق مع الجهات المصرية في هذا الصدد. النائب العام يأمر بحبس شخصين في واقعة التنمر ضد أجنبي