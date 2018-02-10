رسالة الغضبان لجماهير المصرى بعد أزمة الكونفدرالية

أمانى العزازىوجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، رسالة إلى جماهير المصرى كابن من أبناء المدينة الباسلة وليس كمحافظ لها، وذلك قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، وفريق "جرين بافالوز" الزامبي، والمقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد المصري، ضمن مباريات

أمانى العزازى

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، رسالة إلى جماهير المصرى كابن من أبناء المدينة الباسلة وليس كمحافظ لها، وذلك قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، وفريق “جرين بافالوز” الزامبي، والمقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد المصري، ضمن مباريات الدور التمهيدى للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

:”أهنئكم وأهنئ نفسي بعودة الروح إلى جسد استاد النادي المصري، وكلي ثقة فيكم في رسم لوحة حب لمصر كلها تثبت عراقة وأصالة المدينة الباسلة وأهلها، التى أصبحت قاطرة التنمية لمصر، وستكون أيضاً قاطرة الرياضة المصرية، وأنا على يقين أن المباراة ستكون الوسيلة لتوصيل باقة حب وورود من جماهير المصري لمشجعى النادى الأهلى العريق وجميع الجماهير المصرية والعربية والأفريقية والعالم بأكمله”.

“النادي المصري تربطه علاقات وطيدة بجميع الأندية، خاصة النادي الأهلي منذ الثلاثينيات، فالعلاقة بين الناديين قوية منذ القدم، ففي الماضي تم تبادل العديد من اللاعبين بين المصرى والأهلى أمثال (مدحت فقوسة، والضظوى)، فكلا الناديين من دم واحد ويعيش علي أرض وطن واحد ويجمعنا حب هذا الوطن، وادعوا الله تعالى أن يقدم النادي المصري البورسعيدي وجماهيره العظيمة أداء مميز وروح رياضية عالية كما تعودنا”.

:”وإنه في نفس الوقت الذي تقام فيه المباراة يدير رجال القوات المسلحة والشرطة العملية الشاملة لتطهير أرض مصر من العناصر الإرهابية التي أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذها، حيث شدد رجال الجيش والشرطة من إجراءتهم الأمنية على المنافذ الجمركية والحدودية لاسيما المتأخمة لمحافظة شمال سيناء من الناحية الشرقية لبورسعيد، كما أن قوات مديرية الأمن فى حالة استنفار قصوي من خلال الدوريات الراكبة التى تجوب المدينة، كذلك جميع الأهداف الحيوية بالمحافظة تحت السيطرة الأمنية التامة، بالتنسيق التام بين الجيش والشرطة، وجميعهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن، داعيا الله لجيش مصر والشرطة بالنصر العظيم”.