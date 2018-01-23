رسالة الخطيب تلهب حماس الألعاب الجماعية في الأهلي

رؤوف عبدالقادر: المجلس يدعم كل من يحمل شعار الناديطارق خيري: رسالة الرئيس تحملنا مسئولية كبيرةحمدي الصافي: بطولة إفريقيا هدفنا القادمإيهاب الألفي: سيدات السلة حققت المعادلة الصعبةناصر زهران: الإسكواش سيستمر في المنافسة على البطولات العالميةعلى المصري:جاءت كلمات محمود الخطيب رئيس

رؤوف عبدالقادر: المجلس يدعم كل من يحمل شعار النادي





طارق خيري: رسالة الرئيس تحملنا مسئولية كبيرة





حمدي الصافي: بطولة إفريقيا هدفنا القادم

إيهاب الألفي: سيدات السلة حققت المعادلة الصعبة

ناصر زهران: الإسكواش سيستمر في المنافسة على البطولات العالمية



على المصري:

جاءت كلمات محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، خلال الحفل الذى إقامه مجلس القلعة الحمراء، مساء أمس الإثنين، لتكريم فرق السلة “رجال وسيدات”، والطائرة “سيدات”، والإسكواش، والتي حققت بطولات خلال الفترة الأخيرة، كرسالة تحفيزية لجميع الفرق الرياضية بالنادي حتى تحذوا حذوها، وتسير على نفس النهج وتحقق البطولات.

وقال رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، إن تكريم مجلس الأهلي، للفرق التي حققت إنجازات خلال الفترة الأخيرة كان مهما للغاية؛ للتأكيد على دعم المجلس لكل من يمثل النادي في مختلف البطولات؛ سواء الجماعية أو الفردية، ويعطي دوافع قوية لجميع فرق النادي لحصد البطولات.

وأوضح أن الأهلي لا يتأخر عن توفير المتطلبات التي تحتاجها الأجهزة الفنية من أجل استكمال مسيرة البطولات التي تمثل الهدف الأول لكل من يدافع عن لون وشعار النادي الأهلي، مشددا على سعيه خلال المرحلة القادمة لبذل أقصي الجهد حتى تتواجد كافة فرق النادي على منصات التتويج في مختلف البطولات، مؤكدا إن هناك خططا طموحة لتحقيق هذا الهدف؛ من أجل تحقيق طموحات مجلس إدارة الأهلي وإسعاد جماهير النادي.

فيما عبر طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة “رجال” بالنادي الأهلي، عن تقديره الكبير لحرص المجلس على تكريم الفرق التي حققت بطولات في الفترة الأخيرة بعد أن توج الفريق بلقب دوري المرتبط للمحترفين.

وأكد خيري أن الرسالة التي وجهها الخطيب للفرق التي تم تكريمها تحمل الجميع مسئولية كبيرة بعدما شدد على أن الاستمرار في حصد البطولات أهم وأصعب بكثير من الحصول عليها، خاصة أن النادي الاهلي لا يقبل إلا بالتواجد على القمة.

وأشار المدير الفني للفريق إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون حجم التحديات التي تنتظرهم والتطلعات الكبيرة من جانب مجلس إدارة النادي والجماهير؛ حتى تستمر مسيرة الإنجازات رغم المنافسة الصعبة التي تشهدها بطولات كرة السلة للرجال.

فيما قال حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول لطائرة السيدات، أن لحظة تتويج الفريق بلقب البطولة العربية في حضور مجلس الإدارة برئاسة الخطيب، كانت لحظة مميزة للغاية، وأن تكريم الفريق يأتي امتدادا طبيعيا لمساندة ودعم المجلس لكل الفرق.

وأوضح أن ثقة مجلس الإدارة تعني الكثير للاعبات والجهاز الفني، وأن حفل التكريم زاد من شعور الفريق بالمسئولية خلال الفترة القادمة التي يسعى خلالها للفوز بكل البطولات.



وأشار الصافي إلى أن الفوز بلقب بطولة أفريقيا هو الهدف القادم للفريق والجهاز الفني في الفترة القادمة، مؤكدا ثقته في استمرار دعم مجلس الإدارة حتى يتحقق هذا الإنجاز.

وأعرب إيهاب الألفي، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات، عن سعادته بتكريم المجلس للفرق التي حققت بطولات مؤخرا بعد تتويج الفريق بلقب دوري المرتبط للمحترفات، موضحا أن أفضل اللحظات في حياة أي مدير فني أو لاعب عندما يتلقى التكريم من جانب إدارة ناديه، خاصة عندما يكون على رأسها قامة كبيرة بحجم محمود الخطيب، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الجهد والعطاء؛ لإثبات أن الفريق يستحق ثقة مجلس الإدارة والجماهير.

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق نجح في تحقيق المعادلة الصعبة الممثلة في بناء فريق قوي، والفوز بالبطولات في نفس الوقت، وشدد على أن مستقبل السلة في الاهلي مبشر للغاية في ظل امتلاك العناصر المميزة القادرة على تمثيل النادي في كل البطولات، خاصة أن الجهاز الفني يرغب في المنافسة على الألقاب القارية والعربية خلال الفترة القادمة.

وفى الختام، عبر ناصر زهران، المدير الفني ورئيس جهاز الاسكواش، عن سعادته الكبيرة بتكريم مجلس الأهلي للثنائي؛ مصطفى عسل، الفائز ببطولة إنجلترا المفتوحة تحت 17 سنة، وعبدالله عمرو الذي توج ببطولة ألمانيا المفتوحة تحت 13 سنة، لافتا إلى أن التكريم يمثل الكثير للإسكواش بالنادي بشكل عام.

واختتم بأن الرسائل التي وجهها الخطيب خلال حفل التكريم تحمل الجميع مسئولية كبيرة، وتدفعهم لبذل كل نقطة عرق؛ حتى يستمر العطاء ويظل الأهلي دائما وأبدا في الصدارة وفي المكانة التي يستحقها وتسعد جماهيره، مشيرا إلى أن قطاع الاسكواش في الأهلي لديه طموحات كبيرة في المنافسة على البطولات العالمية والقارية والمحلية في ظل امتلاك أفضل العناصر ومساندة الجميع داخل النادي.