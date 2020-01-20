استثمار

رسائل متبادلة بين وزيرتي «التخطيط» و«الصناعة»

خلال مشاركتهما بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 بلندن
أحمد عاشور 12:18 ص, الثلاثاء, 21 يناير 20 12:18 ص, الثلاثاء, 21 يناير 20

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تبادلت وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة الرسائل حول التعاون القائم بين الوزارتين لدعم قطاع الصناعة بصفته القطاع الرائد والدافع لمعدلات النمو، خلال مشاركتهما في فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رسالتها إن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التى تلعب دورًا إيجابيًا كبيرًا فى الاقتصاد القومى، ويعد قاطرة النمو والمشغل الرئيس لفرص العمل اللائقة، وهو من القطاعات التي لها تشابكات مع القطاعات الأخرى.

موضحة أن قطاع الصناعة من القطاعات التي لها وزن نسبي كبير فى معدل النمو.

وأشارت السعيد إلى أن وزارة التخطيط ستقدم الاهتمام والدعم المطلوبين لوزارة التجارة والصناعة، وإلى السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وفي رسالتها قالت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: “إننا لن نستطيع تحديد الخطط المستهدفة للقطاع أو الخطط المستقبلية، ورصد التحديات القائمة إلا بتعاون ودعم كامل من وزارة التخطيط وعلى رأسها الدكتورة هالة السعيد”.

واستطردت جامع، موضحة أن هذه الرسالة تعد فرصة للتعبير عن الشكر والامتنان للمساعدة والدعم من وزيرة التخطيط، مؤكدة أن ذلك سينعكس في خطط فعلية واقعية، وسيكون له تأثير بنسبة كبيرة علي المؤشرات الاقتصادية، خاصة مؤشرات النمو الاقتصادي.

جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

وتشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة ترتكز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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