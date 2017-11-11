رسائل شباب المصريين بالخارج بعد المشاركة في منتدى الشباب

ولاء البري: قدم شباب المصريين فى الخارج الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج وفريق عمل الوزارة لحضورهم منتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن وفد 150 شاب من الخارج الذى دعتهم وزارة الدولة الهجرة للمشاركة بالمنتدى، قائلين :"شكرا لمعالي وزيرة اله

ولاء البري:

قدم شباب المصريين فى الخارج الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج وفريق عمل الوزارة لحضورهم منتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن وفد 150 شاب من الخارج الذى دعتهم وزارة الدولة الهجرة للمشاركة بالمنتدى، قائلين :”شكرا لمعالي وزيرة الهجرة وفريق عملها على دعوتنا لحضور هذا المنتدي الذى كان بحق مصدر فخر لنا جميعا”.

وجه محمد عبد الحليم مصري مغترب بألمانيا شكره لمعالي وزيرة الهجرة وفريق عملها على دعوتهم لمنتدي شباب العالم، والجهد الكبير المبذول فى تنظيم لقاءات بينهم وبين معالي الوزيرة على هامش المنتدي، متنمنيا أن يرى هذا الجمع مرة اخرى خلال النسخة الثانية من منتدى شباب العالم فى نوفمبر المقبل.

كما أكد مصطفى عادل مصري مغترب بالولايات المتحدة الأمريكية على أنه استفاد بشكل كبير من جلسات النقاشية بمنتدى شباب العالم، ووجه شكره لمعالي وزيرة الهجرة على جهودها الاستباقية دائما فى التواصل مع شباب المصريين فى الخارج وربطهم بوطنهم الأم.

وأشار حسين مكي مصري مغترب بأثيوبيا أنه سعيد بدعوة وزارة الهجرة له لحضور منتدي شباب العالم، وأن مقدار استفادته من جلسات هذا المنتدى كبيرة، آملا أن يكون هذا المنتدى بداية لشئ عظيم وفريد فى المستقبل.

وقدم نور الدين حسين مصري مغترب بلندن شكره لوزارة الهجرة على هذه التجربة العظيمة ألا وهو حضور منتدى شباب العالم، ولقائه بعدد كبير من شباب المصري فى الخارج وتكوين معارف وعلاقات معهم، مؤكدا أنه سوف يجتمع بهم فى مكان ما من أنحاء العالم.

وأكدت إيمان رشوان أستاذ القانون العام والاقتصاد بهولندا، وإحدي المشاركات فى فعاليات مؤتمر”مصر تستطيع بالتاء المربوطة” على أن الشباب المصري فى الخارج يجب أن يظل دائما على تواصل بما أنهم سفراء مصر فى الخارج، مشيدة بدور وزارة الهجرة فى لم شملهم دائما.

واتفق يوسف ثروت مصري مغترب بباريس مع ماذكرته ايمان أن لقائهم بمنتدي شباب العالم هى البداية فقط، واصفا المنتدى بإنه يعد قفزة استثنائية وأنه بداية لشئ أكبر فى المستقبل، داعيا الشباب بضرورة البحث فى الخارج عن الإمكانات غير المستغلة.

واستعرض باقي شباب المصريين فى الخارج الاستفادات التى عادت عليهم من مشاركتهم فى جلسات النقاشية التى تضمنها المنتدى، مضيفين أنه كان رائعا على كل المستويات و ناقش قضايا هامة و محورية تشغل الشباب في العالم كله.

وأضافوا أنهم تعرفوا علي شباب وشابات من مختلف الجنسيات وتحاورا حول القضايا المختلفة، وأنهم سينقلون للعالم مدى الاستفادة الحصلوا عليها من خلال مشاركتهم فى هذا المنتدي، الذى أظهر بحق أن مصر قادرة على تنظيم مؤتمرات تليق بالساحة الدولية، متمنيين أن يلتقوا مجددا فى النسخة الثانية من منتدي الشباب العالم شهر نوفمبر القادم.