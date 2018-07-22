رسائل المودعين وأبرز ما ستفتقده في «ياهو مسنجر»

- أصوات النقر وأزيز الأبواب المغلقة والـ BuZZ.. والحنين الذي لن يفهمه جيل الألفيناتالمال - خاصدخل الوجه التعبيري الشهير لتطبيق "ياهو مسنجر" في نوم سيستمر إلى الأبد، بعدما أنهت الشركة المالكة له، الثلاثاء الماضي، مسيرة استمرت عشرين عامًا، لبرنامج المحادثات ليتوقف عن العمل نهائياً.وودع كثيرون من

– أصوات النقر وأزيز الأبواب المغلقة والـ BuZZ.. والحنين الذي لن يفهمه جيل الألفينات



المال – خاص

دخل الوجه التعبيري الشهير لتطبيق “ياهو مسنجر” في نوم سيستمر إلى الأبد، بعدما أنهت الشركة المالكة له، الثلاثاء الماضي، مسيرة استمرت عشرين عامًا، لبرنامج المحادثات ليتوقف عن العمل نهائياً.

وودع كثيرون من جيل الثمانينيات والتسعينيات، البرنامج الشهير بعبارات حزينة، وكثير من الأسى وكان أول برنامج من نوعه للمحادثات المباشرة عبر الإنترنت، والوسيلة الأكثر انتشارًا لخلق صداقات إلكترونية عابرة للحدود، ومن بعده “هوت ميل مسنجر”، قبل ابتكار الوسائل الأحدث مثل “واتس آب” و”فيس بوك” و”تويتر”.

ومن النادر أن تجد إنسانًا حول العالم، فوق سن الثلاثين، لا يرتبط بذكريات عديدة مع “ياهو مسنجر”، الذي كان يسمح بالدخول إلى غرف دردشة جماعية لبشر من مختلف أنحاء العالم، حتى أنه كان يتيح لأبناء الشرق الأوسط، لتواصل والتعرف على آخرين باللغة العربية.

ونقل موقع “Freepressjournal”، الشهير في نشر تعليقات مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، تدوينات من “تويتر”، لأشخاص من جنسيات مختلفة.

وقال حساب يحمل اسم”نديم”: “فقط مواليد عام 90 سيظلوا يتذكروه.. أطفال الألفينيات لن يعرفوا أبداً كيف كان ممتع.. وظريف مسنجر ياهو.. لقد تأثرت كثيرًا .. ذكريات ثمينة.. حزين وأنا أراك ترحل.. مع السلامة”.

وكتب حساب باسم ستيلا سميث: “إذا أعطاني صديقي قلوب متساقطة ونحن نتحدث عبر مسنجر ياهو.. كنت اتأكد أنه يحبني حقًا.. الوداع”.

وقال حساب باسم روهان بامباني: “أرجوكم لا تقولوا ياهو مسنجر.. فهوا يحمل الكثير من ذكريات أبناء 90”.

وحساب يحمل اسم طارق: “الوداع.. فقط جيل 90 سيتذكرونك”.

وقال حساب باسم “تي إس سورش”: “تسجيل الدخول للمرة الأخيرة.. نهاية حقبة السايبر (1998-2018)”.

وكتبت ألهاين إليجري: “تسجيل خروج لياهو مسنجر.. أول تطبيق استخدمه للدردشة”.

وحساب آخر باسم سانديب فرناساي كتب: ياهو مسنجر يخفض راياته.. مقهى الإنترنت ساعة كل يوم.. ذكريات الطفولة”.

وسيفتقد مستخدموا “ياهو مسنجر” ، عدة خصائص، كانت تميز ماسنجر ياهو فقط، حتى بعد اكتشاف وسائل تواصل جديدة بخصائص أكثر تميزاً.

ورصد موقع Philihappy الفلبيني الشهير جانب من تلك الخصائص، مثل الرسوم التعبيرية لمشاعر المستخدمين، والتي كان لا مثيل في مختلف التطبيقات الحديثة، إلا أنها تظل فريدة في “ياهو”.

وقال الموقع إن اصوات النقر والأزيز الذي يصدر عند طرق وغلق الأبواب، كانت تميز التنبيهات الخاصة بدخول وخروج أصدقائك على “ياهو مسنجر”، من بين أكثر الأشياء التي سيفتقدها المستخدمين.

وأضاف الموقع أن خاصية BuZZ! التي كان يتم استخدامها للفت انتباه من تتحدث إليهم عبر التطبيق، هي واحدة من الخصائص التي ربما لم يوجد شبيه لها في أي تطبيق آخر.

وذكر الموقع أن الشكل الرئيسي للتطبيق أثناء تسجيل الخروج، يعطي بالفعل احساس المنزل، في إشارة إلى الوجه التعبيري الشهير الذي كان يميز “ياهو مسنجر”، وهو يدلل على النوم العميق قبل أن يتحول إلى وجه مبتسم سعيد، عند تسجيل دخول المستخدم.

