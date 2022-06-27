«رزقانة» ترفع استثماراتها في الثروة الحيوانية إلى 30 مليون جنيه

تعتزم شركة «رزقانة» العاملة فى مجال الثروة الحيوانية، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 9 ملايين جنيه، لاستيراد سلالات أبقار هولندية من الخارج، ليصل إجمالى استثمارات الشركة فى الأبقار إلى حوالى 30 مليون جنيه.

من جانبه، قال توفيق رزقانة، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه بصدد استقبال كمية كبيرة من الأبقار الهولندى خلال الفترة المقبلة، والتى تتمتع بإنتاج كميات كبيرة من الألبان على مدار اليوم، خاصة بعد التوسع الأخير التى شهدته الشركة والوصول لمساحة إجمالية 4200 متر.

جدير بالذكر أن الشركة تعمل فى صناعة الألبان منذ أكثر من عشرين عاما، وتوسعت فى مساحة المزرعة بعد الاتفاق على توريد عدد من الأبقار الهولندية والتى يبلغ إنتاجها من اللبن يوميا حوالى 60 كيلو.

وأضاف لـ «المال» أنه تم الاتفاق على استيراد 159 بقرة هولندية ذات إنتاجية عالية فى الألبان خاصة أن مساحة المزرعة حاليا تستوعب كميات كبيرة من الأبقار.

وأوضح أن شركته لديها خطة جار دراستها للوصول إلى 500 بقرة ألمانى تم الاتفاق عليها مع الشركة الموردة، خاصة أن المساحة الإجمالية للشركة تسمح باستقبال أكثر من هذه الأعداد.

وتابع إن الشركة تسعى إلى التوسع فى زيادة إنتاج الألبان والوصول إلى 15 طن ألبان يوميا، بصافى إنتاج 500 طن شهريا، ليتم توزيعهم على مصانع إنتاج الجبن والألبان بالمحافظات المختلفة.

وأشار إلى أن عدد العمالة المتواجدة حاليا فى المزرعة بلغ حوالى 50 مقسمين على صالات الأعلاف والطب البيطرى ومتابعة الأبقار، مضيفا أنه تم تصميم المزرعة من خلال صالات حليب الأبقار، وتجميعها آليا دون تدخل يدوى فى حلب الأبقار.

يذكر أن وزارة الزراعة تسعى إلى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص عشرة مليارات جنيه إضافية لتمويل الثروة الحيوانية بفائدة ميسرة.

وحرصت الوزارة على إعادة تفعيل دور المربى الصغير مع تأهيله فنيًّا وعلميًّا على اقتناء أصناف ذات عائد ومردود أعلى من السلالات المحلية.