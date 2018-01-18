رد مستشفى الجنزورى على قرار الإغلاق الجزئي من وزارة الصحة

شريف عمرأكدت مستشفى الجنزورى التخصصى، عدم صحة الأسباب التى دفعت وزارة الصحة والسكان لاتخاذ قرار، صباح اليوم، بالإغلاق الجزئى لغرف العمليات بالمستشفى، بجانب غلق مبنى العيادات الخارجية لمدة شهر.كانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، إغلاق غرف العمليات ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجنزورى، بم

شريف عمر





أكدت مستشفى الجنزورى التخصصى، عدم صحة الأسباب التى دفعت وزارة الصحة والسكان لاتخاذ قرار، صباح اليوم، بالإغلاق الجزئى لغرف العمليات بالمستشفى، بجانب غلق مبنى العيادات الخارجية لمدة شهر.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، إغلاق غرف العمليات ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجنزورى، بمصر الجديدة، لمدة شهر غلقًا إداريًّا؛ لعدم مطابقتهم اشتراطات مكافحة العدوى وشروط الجودة، بالإضافة إلى مساومة مريض بتحرير إيصال أمانة بقيمة 2000 جنيه.

وقالت غادة الجنزورى، العضو المنتدب للمستشفى، فى تصريحات، لـ”المال”، إن المستشفى فوجئت بقرار الوزارة، خاصة أن المريض الذى تقدَّم بشكوى لدى الوزارة أجرى العملية الجراحية منذ شهرين، كما أنه هو صاحب الاقتراح بالتوقيع على إيصال الأمانة؛ لضمان حصول المستشفى على حقوقها المالية، ولا يوجد أي قوانين أو ضوابط تمنع المستشفيات من تلقي إيصالات الأمانة.

كان الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، قد أوضح، فى بيان، اليوم، أن أحد المرضى تقدَّم بشكوى لوزارة الصحة والسكان ضد موظف بمستشفى الجنزورى، والذي قام بمساومته وأجبره على تحرير إيصال أمانة لصالح المستشفى بقيمة 2000 جنيه، موضحًا أن المريض جاء إلى المستشفى يعانى جرحًا قطعيًّا بالوجه استلزم إجراء غرز جراحية.

وأشار محروس إلى أنه فور ورود الشكوى للوزارة وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة مكونة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وشرطة المرافق، والحي؛ للتأكد من صحة الشكوى؛ حرصًا منه على سلامة المريض، لافتًا إلى أن اللجنة تأكدت من الواقعة، بالإضافة إلى الاطمئنان على الحالة الصحية للمريض، كما تأكدت من تلقيه العلاج والرعاية اللازمة.

وأضاف محروس فى البيان: إنه بعد مرور اللجنة التي تم تشكيلها على المستشفى وُجدت مخالفات جسيمة بغرف العمليات بالمستشفى ومبنى العيادات الخارجية، وحرصًا على سلامة المرضى المحتجزين والمترددين على المستشفى، فقد جاء حيثيات تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان، ومحافظ القاهرة، بتشميع غرف العمليات بالمستشفى؛ لعدم مطابقته مواصفات مكافحة العدوى وشروط الجودة، بالإضافة إلى غلق مبنى العيادات الخارجية.

وعادت الجنزورى لتوضح أن المريض طلب إجراء عملية تجميل بالمستشفى، وهو ما دفع المستشفى لعدم إدراجه تحت بند الطوارئ؛ حفاظًا على المال العام، كما أنه أجرى كل العمليات المطلوبة للمريض، بعد الحصول على موافقته وبناء على مقترحاته.

وأشارت العضو المنتدب للجنزرى، إلى أن المستشفى حاصل على المركز السابع كأفضل مستشفى فى منطقة الشرق الأوسط وفقًا لأحدث إحصائيات مؤسسات الرعاية الصحية الدولية، كما أنها مملوكة لعدد من المؤسسات والكيانات الاستثمارية، بما يعزز قدرتها على الالتزام بمتطلبات وزارة الصحة.

وعلمت المال أن إدارة المستشفى تبحث اتخاذ الإجراءات القانونية للرد على قرار الوزارة وحماية حقوقها.

تأسست مستشفى الجنزوري التخصصي فى ثمانينات القرن الماضى بمنطقة مصر الجديدة، وتنقسم إلى أربعة مبان متقاطعة مع بعضها بمساحة كلية قدرها 15 ألف متر مربع، ومساحة مبان 4000 متر مربع.