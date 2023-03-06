رد المشغولات بالأحجار وضم ممثلي تجار الفضة .. أبرز قرارات شعبة الذهب

وافق مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عدد من القرارات علي رأسها إرسال خطاب عاجل للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمقترح منظومة ملزمة لحل مشكلة مرتجع الأحجار.

ويأتي ذلك بناء علي ما تلقته الشعبة من آراء ومقترحات للحل بعد أكثر من 7 جلسات للمناقشة والتي حضرها أكثر من 35 تاجرا وصانعا للوصول إلى وضع منظومة جديدة سليمة.

كما وافق مجلس الإدارة علي ضم أعضاء جدد من ممثلي منتجي وتجار الفضة للشعبة ووضع ما تواجهه تلك الصناعة المهمة من مشكلات ضمن أعمال الشعبة وإيجاد المناخ المناسب لتنميتها.

قال هاني ميلاد جيد رئيس شعبة الذهب ، أن مجلس الإدارة يبحث تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية والتأمينية الجديدة للأعضاء والاستفادة من بروتوكولات التعاون التي وقعها الاتحاد العام للغرف التجارية مع العديد من الجهات الخدمية والتي تقدم خدمات اجتماعية وطبية وتأمينية وتمويلية.

وأكد أن مجلس الإدارة منذ تولي مسؤولياته استطاع حل العديد من المشكلات المتراكمة والتي تشكل إرثا ثقيلا علي عاتق منتجي وتجار المشغولات الذهبية والتي لم تجد حلا لأعوام طويلة، كان علي رأسها إنهاء منازعات تجار التجزئة مع مصلحة الضرائب العامة وغلق القضايا والمنازعات المعلقة منذ عام 2016 ،وتحييد سعر الذهب من فاتورة البيع ودخل تاجر التجزئة وضريبة القيمة المضافة وتوقيع بروتوكول أسس المحاسبة الضريبية لتجارة التجزئة.

وأضاف ميلاد أن تجارة التجزئة للمشغولات الذهبية والمجوهرات إحدى أهم ركائز سلسة تداول المجوهرات في الأسواق وهو ما يظهر في التشكيل المتوازن لمجلس إدارة الشعبة ،مشيرا إلى أن تجارة التجزئة لها النصيب الأكبر في جدول أعمال الشعبة وكافة الخطوات التي تتخذها لدعم وتطوير انتاج وتجارة المجوهرات علي عكس ما يدعيه البعض من صغار التجار بإهمال الشعبة لمصالح تجارة التجزئة ومن يمثلونها.