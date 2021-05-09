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تعليق بكين بعد سقوط الصاروخ الصيني في المحيط الهندي

المحطة الفضائية الصينية ستبدأ العمل في 2022
محمد مجدي 1:25 م, الأحد, 9 مايو 21 1:25 م, الأحد, 9 مايو 21

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أكد الكاتب والمحلل السياسي عامر تمام ، أن ما قالته الصين وأكدت عليه من البداية على لسان متحدث وزارة خارجيتها أن الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي ، سيسقط في المياه الدولية وذلك وفقاً للباحثين الصينيين .

وقال تمام ، خلال لقاء عبر سكايب من بكين ، على فضائية سكاي نيوز عربيه منذ قليل ، أن ذلك هوما حدث بالفعل وأنه سقط في مياه المحيط الهندي ، ولم يتسبب في حدوث أضرار بشرية أو مادية.

واضاف المحلل السياسي، أن الصين تري ما حدث و ما يحدث الآن منذ بداية إطلاق الصاروخ الصيني والذي كان متوجها لوضع الجزء الرئيسي للمحطة الصينية الفضائية وحتي لحظة سقوطه ، محاولة لتسييس الأزمة و خلق حالة من البلبلة بالبرنامج الفضائي الصيني.

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وتابع المحلل السياسي من بكين ، أن الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي، يحمل أهمية خاصة ودلالة خاصة للمشروع الفضائي الصيني لانه كان يحمل المحطة أو الجزء الأساسي للمحطة الدولية الفضائية الصينية .

وأشار الي أن المحطة الصينية الفضائية ستبدأ العمل في عام 2022 ، بينما المحطة الفضائية الدولية و التي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية و 13 دولة أخري من المفترض أن تخرج من الخدمة في 2024 .

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وتابع ، أنه بالتالي ستصبح المحطة الفضائية الصينية هي الوحيدة الموجودة .

يشار الي أن الصين أطلقت يوم 29 ابريل الماضي الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي في مهمة فضائية، و خرج عن السيطرة ، ليدور حول الأرض بسرعة 28 الف كيلو متر في الساعة.

وكان متوقع أن يسقط فوق مناطق مأهولة بالسكان في منطقة شمال إفريقيا وجنوب آسيا وامريكا الجنوبية، حتي اخترق الغلاف الجوي للأرض ليسقط في منطقة بحر العرب بالقرب من جنوب غرب الهند و سريلانكا .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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