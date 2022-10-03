«رد الجميل».. الداخلية تحتفل باليوم العالمي لكبار السن (صور)

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة “رد الجميل”، من خلالها تنظم زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لمشاركتهم الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، وتوزيع الهدايا العينية عليهم.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات.

جاء ذلك استمرارًا لجهود الوزارة نحو مواصلة مسيرتها في رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما كبار السن بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

واصطحبت الزيارات قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم.

تأتي تلك المبادرة في إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة، والمواطنين بمختلف المناسبات.