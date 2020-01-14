ردًا على إدعاءات أمريكية.. متحدث الداخلية يوضح ملابسات وفاة مصطفى قاسم

أول رد رسمي من وزارة الداخلية على وفاة المصري الأمريكي مصطفى قاسم.

أصدرت وزارة الداخلية – اليوم الثلاثاء- بيانا للرد على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية عن وفاة مصطفى قاسم، المزدوج الجنسية من إدعاءات تتعلق باحتجازه منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسئولية عن تدهور حالته الصحية.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، في بيان له – اليوم- إن المذكور خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وضمن متهمين آخرين، تم الحكم بالإفراج عمن ثبت براءته، وإدانة من تم ثبوت ضلوعه فى القيام بأعمال إرهابية من حرق للممتلكات والشروع فى القتل ومن بينهم المذكور.

وأضاف المتحدث أن المحكوم عليه تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلاً عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته وسفارة الدولة التى يحمل جنسيتها بالإضافة إلى جنسيته المصرية.

وشدد المتحدث أن المذكور أصر على الإضراب عن الطعام على الرغم من توجيه النصح فى أكثر من مناسبة بخطورة ذلك على حالته الصحية، خاصةً مع إصابته بمرض السكرى.



وتابع: تم توفير كافة الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه، وذلك بمتابعة ورعاية من سفارة الدولة التى يحمل جنسيتها الأخرى.