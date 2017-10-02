ردود هيئة المجتمعات على استفسارات أراضى الشراكة

❏ المفاضلة بين الشركات تتم على أساس القيمة الحالية للأراضى وفق البدائل المطروحة من الحصة النقدية العينية ونسبة عوائد المشروع ❏ نصيب الهيئة يتمثل فى ثمن الأرض مضافًا إليه نسبة من العائد تتغير باختلاف مدة التنفيذ ❏ «العينية» حصة من وحدات المشروع نصف التشطيب وتباع بمعرفة الهيئة وشروطها ❏ يل

❏ المفاضلة بين الشركات تتم على أساس القيمة الحالية للأراضى وفق البدائل المطروحة من الحصة النقدية العينية ونسبة عوائد المشروع

❏ نصيب الهيئة يتمثل فى ثمن الأرض مضافًا إليه نسبة من العائد تتغير باختلاف مدة التنفيذ

❏ «العينية» حصة من وحدات المشروع نصف التشطيب وتباع بمعرفة الهيئة وشروطها

❏ يلتزم المطور بسداد فروق حال انخفاض أسعار السوق عن المحدد بالدراسة ولا يحق له المطالبة بفروق عند الارتفاع

❏ أجابت عن 39 استفسارًا عقاريًّا و10 مالية و3 قانونية و111 فنيًّا

❏ جلسة 4 أكتوبر للرد الشفوى على أى إيضاحات

❏ جدية الحجز وفقًا للحد الأدنى من العرض المالى المقدم من المطور

❏ 6 شهور مدة خطاب الضمان تحدد اعتبارًا من آخر يوم لتقديم العروض

❏ لا يجوز استخدام كراسة الشروط لأكثر من قطعة أرض

❏ 50 % من المشروع الحد الأقصى لحصة الهيئة العينية

❏ يلتزم المطور بحد أدنى للسداد سنويًا يُراجع كل عامين من الهيئة وتتم تسويته من حصتها فى عوائد المشاركة

❏ تسلم أرض المشروع بالكامل عقب التخصيص ولا توجد شروط خاصة بكل مرحلة

❏ وضع جميع المتحصلات فى الحساب المشترك وبيع الوحدات بعد صدور القرار الوزراى

❏ نسبة العائد تحدد من بيع مكونات المشروع سنويًّا

❏ القيمة التقديرية لنصيب الهيئة من وحدات المشروع تحدد وفقًا لدراسات الجدوى

❏ ودائع الصيانة تحصل بمعرفة المطور والاتفاق مع الهيئة

❏ عند اجتياز التقييم الفنى يكون الاختيار على أعلى قيمة حالية لنصيب الهيئة

❏ يتاح للمطور سداد جزء من حصة الهيئة بالدولار إن أراد ذلك

❏ عمل لجنة البت يبدأ بمجرد تقديم العروض

❏ حصول المطور على تمويل بنكى باسمه فقط دون مسئولية الهيئة أو المشروع

❏ حصة المطور حد أقصى لاقتراضه ويوضع فى الحساب المشترك

❏ مصادر تمويل المشروع ذاتية وبنكية وزيادة رأسمال وغيره بما لا يتعارض مع اللائحة العقارية

❏ مستحقات الهيئة خالصة الضرائب

❏ الشيكات البنكية للعملاء باسم المشروع

❏ فى حال وجود تحالفات تنظم العلاقة قوانين رقم 59 لسنة 1979 و119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 114 لسنة 2009

❏ يشترط موافقة الجهة المختصة حال التحالفات مع شركات أجنبية خلال مدة أقصاها شهر من التخصيص

❏ مساحة الأراضى السكنية بالمشروعات العمرانية لا تزيد على 50 %

❏ غرف الأسطح يتم حسابها ضمن قيود القوات المسلحة

❏ مدة تنفيذ المشروعات تترك لعرض المتنافس ومبانى الخدمات تقتصر على قاطنى المشروع وحال الرغبة فى التخديم للخارج يتم سداد علاوة

❏ النسبة البنائية للعمارات 25 % و%22.5 لـ «التوين والتاون» و20 % للفيلات

❏ استصدار القرار الوزارى والتراخيص والموافقات مسئولية المطور

❏ 3 شهور مدة استخراج القرار الوزارى شرط اكتمال المستندات وسداد الرسوم

❏ النادى الرياضى.. 5 % نسبة بنائية وارتفاع أرضى وأول

❏ يسمح بتشييد أبراج على بعض الأراضى المطروحة بنسبة 10 % من إجمالى النسبة البنائية وتلتزم الهيئة بتوفير المرافق التى تتلاءم مع الكثافات

❏ على المطور إزالة المبانى المقامة على القطعة 410 أفدنة على نفقته حال عدم احتياجه لها

بدور إبراهيم

تنشر «المال» ردود استفسارات شركات التطوير العقارى على قطع الأراضى المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، والتى تتفاوت مساحتها، والتى أتاحتها هيئة الجتمعات العمرانية، مكتوبة أمام الشركات الأربعاء الماضى.

وأجابت الردود على 39 استفسارا عقاريا من المطورين و10 استفسارات مالية و3 استفسارات قانونية، بالإضافة إلى 111 استفسارا فنيا، ومن المقرر عقد جلسة أخرى للرد الشفوى على أى إيضاحات أخرى تطلبها الشركات خلال 4 أكتوبر الحالى.

وكانت هيئة المجتمعات، قد قررت أواخر الشهر الماضى، مد مدة تقديم العروض لأراضى الشراكة مرة جديدة، بعد الإعلان عن تأجيلها فى الشهر ذاته لتصبح من 22 – 26 أكتوبر، وأرجعت مصادر بهيئة المجتمعات ذلك التأجيل – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – إلى زيادة الاستفسارات المقدمة من قبل شركات التطوير وتطلبها فترة زمنية طويلة للرد والدراسة.

وكانت الهيئة، قد حددت إبان طرح الأراضى فى يوليو الماضى موعداً لتقديم العروض من الشركات.

ويبلغ عدد قطع الأراضى المطروحة بالشراكة 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة 58 فداناً إلى 2800 فدان، ويبلغ إجمالى مساحة الأراضى المطروحة 6573 فدانا، وتستحوذ مدينة القاهرة الجديدة على أعلى عدد من المطروح بإجمالى 6 قطع بمساحات 184، 243.3، 194.38،103.74، 396،343 فدان، يليها مدينة الشيخ زايد القائمة بعدد 3 قطع بمساحات 410، 58.9، 205 أفدنة، ثم امتداد مدينة الشيخ زايد بإجمالى قطعتين بمساحات 1000، 500 فدان ومدينة السادس من أكتوبر قطعة واحدة بمساحة 144 فدانا، وأخيرا جنوب مارينا بمساحات 2800 فدان.

الرد على الاستفسارات الفنية جلسة 22/8/2017

تنويهات عامة:

-1 يتم مراجعة جهاز المدينة المختص فيماى خص الحصول على (CD» بكروكيات لقطع الأراضى محل الطرح أو المعاينة أو فى حال عدم وضوح الكروكيات أو الحصول على كارت وصف لقطعة الأرض.

-2 المساحات الموضحة قابلة للعجز والزيادة والعبرة بمحضر الاستلام الصادرمن إدارة المساحة بجهاز المدينة على الطبيعة.

-3 قطع الأراضى الواردة بالكراسة يتم احتساب مساحتها من محاور الطرق وفقاً لأسس التسليم المعمول بها بأجهزة المدن على أن تتحمل تلك القطع نسبة مساحة الطرق الخارجية أياً كانت تلك النسبة.

-4 مساحة الأراضى السكنية بالمشروعات العمرانية المتكاملة (فيلات – عمارات) أو عمرانى متكامل وخدمات استثمارية أياً كانت نسبتها لا تزيد عن %50 من مساحة المشروع العمرانى.

-5 الخدمات الاستثمارية المسموح بها بقطع الأراضى المختلطة (%80 عمرانى و%20 خدمات استثمارية و%50 عمرانى و%50 خدمات استثمارى)، يتم الالتزام بالأنشطة المحددة بالمنطقة الاستثمارية ويمكن

تخديمها من الخارج مباشرة ما لم تذكر الكراسة خلاف ذلك.

-6 الكثافة السكانية يتم حسابها على كامل مساحة المشروع ما لم تذكر الكراسة خلال ذلك.

-7 الخدمات المسموح بها بقطع الأراضى العمرانى المتكمل (%100 عمرانى أو %50 عمرانى و%50 خدمات استمثارى)، يتم الالتزام بالأنشطة المحددة بالمنطقة الاستثمارية ويمكن تخديمها من الخارج مباشرة ما لم تذكر الكراسة خلاف ذلك.

-6 الكثافة السكانية يتم حسابها على كامل مساحة المشروع ما لم تذكر الكراسة خلاف ذلك.

-7 الخدمات المسموح بها بقطع الأراضى العمرانى المتكامل (%100 عمرانى أو %50 عمرانى و%50 خدمات استثمارى أو %80 عمرانى و%20 خدمات استثمارى) من %8 إلى %12 من مساحة النشاط العمرانى المتكامل لخدمة المشروع وقاطنيه فقط، ويتم تحديد أنشطتها طبقاً لرؤية المتزايد ما لم يذكر خلاف ذلك.

-8 الفيلات أياً كان نمطها (متصلة – منفصلة) ارتفاعها أرضى + دور فقط، ويسمح بإقامة غرف أسطح وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من القوات المسلحة للمنطقة.

-9 غرف الأسطح يتم حسابها ضمن قيود القوات المسلحة.

-10 يتم توفير العدد اللازم من أماكن انتظار السيارات بحد أدنى سيارة لكل وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات.

-11 قطعة الأرض بمساحة 58 فدانا بمدينة الشيخ زايد النسبة البنائية %30 ويسمح بتطبيق قاعدة الحجوم بما لا يجاوز نسبة بنائية %40 للدور الأرض وباقى الاشتراطات طبقا للكراسة.

-12 قطعة الأرض مسلسل رقم (4) بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 103.47 فدان بنشاط عمرانى متكامل والخدمات لخدمة المشروع وقاطنيه فقط، وفى حالة رغبة العميل بإقامة فندق يتم سداد علاوة نظير التخديم من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة فى حينه.

-13 يسمح بتطبيق واستخدام قاعدة الحجوم فى قطع الأراضى المذكورة بها هذه الخاصية بدونسداد علاوة ما لم يذكر خلاف ذلك قرين كل قطعة.

-14 مدة تنفيذ المشروع تترك للمتزايد طبقاً للعرض المقدم منه حيث إنه ضمن أعمال تقييم العروض الفنية.

-15 تم تعديل قيد الارتفاع الخاص بقطعة الأرض بمساحة 144 فدان بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر ليصبح 9م بدلاً من 6م والخدمات يمكن أن تصل إلى أرضى + دورينطبقا لقيود الارتفاع واشتراطت القرار الوزارى رقم 233 لسنة 2009.

-16 المسافة بين عمارات المشروع وفيلات أى مشروع مجاور إن وجد لاتقل عن 50 متر شاملة عروض الطرق والردود.

-17 بالنسبة للقطعة مسلسل رقم (3) بمدينة الشيخ زايد بمساحة 205 فدان (زايد سبارك) يمكن أن تصل مساحة النشاط السكنى حتى %50 (على الشارع الخلفى) و%50 أنشطة خدمية طبقاً للكراسة وذلك من اجمالى النسبة المخصصة للبناء بكامل قطعة الأرض.

حساب الحجوم:

النسبة البنائية المسموح بها * عدد الأدوار- مساحة النشاط.

الرد على الاستفسارات الفنية جلسة 22/8/2017

قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

رقم 235 بتاريخ 7/6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والإشتراطات البنائية المؤقتة

لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

– بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

– وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

– وعلى القرار الجمهورى رقم «424» لسنة 2005 بتشكيل الوزارة.

– وعلى القرار الجمهورى رقم «48» لسنة 2006 بتعيين رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

– وعلى المذكرة المعروضة من السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام المادة «15» من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتشمل المناطق «الاستثمارية العمرانية/ الاسكان القومي/ المستثمر الصغير/ إسكان الجمعيات والإسكان العائلى / الصناعية وخدماتها / القرى السياحية/ المشاريع ذات الطبيعة الخاصة / الاستثمارية العمرانية ذات الاشتراطات الخاصة / الخدمات».

قـــــــــرار

المادة الأولى: تعتمد الاشتراطات البنائية لاستعمالات الأراضى المشار إليها بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة المرفقة بهذا القرار بصفة مؤقتة وفقاً لأحكام المادة رقم «15» من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تنميتها والصادر بشأنها القانون رقم 59 لسنة 1979 وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المنصوص عليها بالمادة «15» من القانون سالف الذكر.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للقرار الوزارى 232 لسنة 2009

أولاً الاشتراطات التخطيطية والجنائية للمناطق الاستثمارية العمرانية

«عمارات – فيلات -جولف»

أولاً الاشتراطات التخطيطية:

– إجمالى المساحة المخصصة للإسكان تمثل نسبة لا تزيد عن %50 من إجمالى المساحة المخصصة للمشروع.

– إجمالى المساحة المخصصة للخدمات تمثل نسبة تتراوح من %8 كحد أدنى إلى %12 كحد أقصى من إجمالى المساحة المخصصة للمشروع.

– باقى مساحة المشروع تخصص للمناطق الخضراء، وللطرق الداخلية والطرق المحيطة مقاسه من انصاف المحاور والخدمات العامة للمشروع.

– يتم حساب المساحة الاجمالية لقطعة الأرض لاقامة المشروع مقاسه من انصاف محاور الطرق المحيطة بالمشروع وفى حالة وجود طريق خدمة بالطرق المحيطة يتم تحديد المساحة من نهاية جزيرة طريق الخدمة وفى حالة زيادة مساحة الطرق المحيطة عن نسبة %20 من المساحة الصافية لأرض المشروع يتم المحاسبة المالية على نسبة %20 منها فقط وتستغل المساحة بالكامل فى ميزانية استعمالات الأراضى وذلك لقطع الأراضى ذات المساحات 5 فدان فأكثر أما بالنسبة لقطع الأراضى أقل من 5 فدان فيتم حساب المساحة الصافية فقط.

– فى حالة مساحة المشروع تقل عن 20 فدان يتم حساب المساحة المخصصة للخدمات بالمشروع تصل إلى %8 بحد أدنى متضمنة جزء من المناطق الخضراء بالمشروع.

– يتم توفير مساحة تمثل %10 من إجمالى المشروع تخصص كحديقة مفتوحة مجمعة.

– الكثافة السكانية للمشروع عمارات أو عمارات + فيلات طبقاً للاشتراطات التخطيطية لكل منطقة داخل المدن الجديدة وللفيلات 45 شخص / فدان.

ثانياً: الاشتراطات البنائية:

– أولاً: مشروعات عمرانية عمارات أو عمارات + فيلات:

* المناطق السكنية:

أ/ النسبة البنائية:

* العمارات:

لا تزيد المساحة المبنية بالدور الارضى من «%45 إلى %50» من قطعة الأرض الواحدة طبقاً لاشتراطات كل مدينة.

– وفى حالة التصميم الحضارى لا تزيد إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى عن «%45 إلى %50 من المساحة المخصصة لإقامة عمارات وطبقاً لاشتراطات البنائية لكل مدينة.

* الفيلات:

– لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى عن %40 من مساحة قطعة الأرض الواحدة.

ب- الارتفاعات:

* العمارات:

– أرضى + 4 أدوار علوية ويتم تعلية الدور الرابع لمبانى العمارات بعلاوة مالية وطبقاً لاستيعاب شبكة المرافق والكثافة السكانية بحيث تكون العمارات داخل المشروع فقط ولا تقع على الواجهات الخارجية للمشروع وبمسافة لا تقل عن «50 متر» من المشروعات المحبطة وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية.

* الفيلات:

دور أرضى + أول.

ج-الارتدادات:

– يتم ترد ردود «6 متر» كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار وطبقاً لاشتراطات كل مدينة.

* العمارات:

– يتم ترك ردود حول مبنى العمارات «4 متر» لكل مبنى من جميع الجهات وبما لا يقل عن %35 من ارتفاع المبنى..

– وفى حالة تقسيم الأراضى وطول واجهة القطعة يقل عن «20 متر» يتم عمل ردود «2.5 متر» فقط وبما يحقق النسبة البنائية المسموح بها بالقطعة كحد أقصى.

* الفيلات:

– داخل حدود القطعة كحد أدنى لتحقيق النسبة البنائية:

– أمامى «4.00 متر» – جانبى «3.00 متر» – خلفى «6.00 متر»

– وفى حالة طول واجهة القطعة يقل عن «22.5 متر» يتم عمل ردود «2.5 متر» فقط وبما يحقق النسبة البنائية المطموح بها بالقطعة كحد أقصى.

د/ إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى للإسكان لا يزيد عن «%22.5» من إجمالى مساحة المشروع.

ثانياً- مشروع الفيلات فقط:

أ- النسبة البنائية:

– لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى عن %40 من مساحة قطعة الأرض الواحدة.

ب- الارتفاعات:

– دور أرضى + أول

ج – الارتدادات:

– داخل حدود القطعة كحد أدنى لتحقيق النسبة البنائية.

– أمامى «4.00 متر» – جانبى «3.00 متر» – خلفى «6.00 متر»

– وفى حالة طول واجهة القطعة يقل عن «20 متر» يتم عمل ردود «2.5 متر» فقط وبما يحقق النسبة البنائية المسموح بها بالقطعة كحد أقصى.

ثالثا – مشروعات الجولف:

– يتم الالتزام بما لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى «إسكان + خدمات» عن نسبة %7 من اجمالى المساحة المخصصة للمشروع.

– يتم تطبيق الاشتراطات البنائية «نسبة بنائية – ارتفاع – ردود» لقطع أراضى الفيلات بالمشروع طبقاً لمناطق الفيلات بالمشروعات العمرانية الاستثمارية.

* الاشتراطات العامة:

– يسمح بإقامة غرف للسطح تستخدم كخدمات وبمساحة مبنية لا تزيد عن %25 من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضى ولا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية.

– يصرح بعمل دور بدورم أسفل المبانى السكنية يستغل بالانشطة المصرح بها بدور البدرومات والجارى العمل بها بالهيئة دون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم.

– يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع سيارت / وحدة سكنية وفقاً للمعدلات التخطيطية.

– مناطق الخدمات داخل المشروعات العمرانية الاستثمارية:

– يتم تحديد عناصر الخدمات بالمشروع وفقاً للمعدلات التخطيطية ويتم اعتمادها عند تقديم المخطط العام لها.

– الحد الأقصى للبناء على قطعة الأرض F.P « %30» من إجمالى المساحة المخصصة وعلى النحو التالى:

-يتم تطبيق الاشتراطات البنائية الخاصة بالنسبة لكل نشاط على النحو التالي:

أ- النسبة البنائية: لا تزيد المساحة المبنية بالدور الارضى F.P من مساحة القطعة المخصصة لكل نشاط على النحو التالي:

– %30 التجارى -الإدارى – التعليمى – الصحى – الحضانة – ثقافى

– %20 نادى اجتماعى

– %10 الترفيهى

– من %5 إلى %7 – نوادى رياضية

– فى حالة طلب تعديل زيادة المساحة المخصصة للخدمات بالمشروع عن الحد المسموح به «من %8 إلى %12» وذلك بتعديل جزء من المساحة المخصصة النشاط السكنى بالمشروع إلى أنشطة خدمية يتم دراسته من خلال الشئون الفنية وفى حالة موافقة السلطة المختصة عليه يتم سداد علاوة عن ذلك التعديل.

4 – تلتزم الجهة المخصص لها المشروع بالسماح لمهندسى جهاز المدينة بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات المقدمة من الشركة والمعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة.

5 – تلتزم الجهة المخصص لها المشروع باعتماد رسومات ومواصفات أعمال رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.

6 – تتولى الجهة المخصصة لها المشروع على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرة «1، 2، 3».

7 – تلتزم الجهة المخصص لها المشروع بالبرنامج الزمنى التنفيذى للمشروع والمعتمد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أ/ الارتفاعات:

– أرضى + دورين – التجارى – الإدارى – التعليمى – الطبى – الثقافى

– أرضى فقط – حضانة

– أرضى + دور – الترفيهى- النوادى «إجتماعية – رياضية» وبالنسبة للكبائن أرضى فقط.

ب/ الردود:

– يتم ترد ردود «6 متر» بين حد المبانى السكنية وحدود قطع الأراضى المخصصة للخدمات.

– يتم ترك ردود « 6 متر» داخل حدود قطع أراضى الخدمات.

– فى حالة التصميم الحضرى لقطع أراضى الخدمات يتم ترك ردود «6 متر» بين المبانى وبعضها البعض.

– يتم الالتزام بترك ممر مشاه بعرض لا يقل عن «6 متر» بين الاستعمال السكنى ومناطق الخدمات.

– يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمبانى الدينية «نسبة بنائية – ارتفاع – ردود» الجارى تطبيقها بالمدن الجديدة.

** ملحوظة عامة:

– يتم توفير أماكن انتظار السيارات بمناطق الخدمات بواقع «2 سيارة/ 50م2» مبانى مغلقة للانشطة التجارية والادارية ووفقاً للمعدلات التخطيطية للانشطة «الصحية – التعليمية – النوادى الرياضية والاجتماعية – الترفيهية».

– يسمح بتطبيق نظام الحجوم بما يحقق الاشتراطات البنائية المحددة للمنطقة «حجم المبانى ثابت» وذلك لتحقيق ارتفاعات أعلى من الحد المسموح ويتم ذلك بشرط الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على الارتفاعات الزائدة على الحد المسموح به وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية.

– الاشتراطات العامة للمشروعات بالمناطق العمرانية الاستثمارية:

1 – تتولى الجهة المخصص لها المشروع على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمبانى وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم انه يتم تحديد المقننات المطلوبة من «مياه -صرف صحى – كهرباء – تليفونات» طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الجهة المخصصة لها المشروع بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.

2 – تتولى الجهة المخصص لها المشروع على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والاعمال الصناعية والتكسيات وخلافة.

3 – تتولى الجهة المخصص لها المشروع على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.