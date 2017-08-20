ردود فعل متباينة على تخفيضات رسوم الموانئ

السوق الملاحية تترقب انعقاد «المجلس الأعلى» لمراجعة القرار 800مصيلحى: خطوة جيدة والخطوط الأجنبية تراجع حساباتهاالسيد فؤاد - أمانى العزازىتباينت ردود الفعل داخل السوق الملاحية، حول ما أعلنته هيئة قناة السويس، نهاية الأسبوع الماضى، من حوافز جديدة للخطوط الملاحية، بهدف إعادة جذبها إلى

السوق الملاحية تترقب انعقاد «المجلس الأعلى» لمراجعة القرار 800

مصيلحى: خطوة جيدة والخطوط الأجنبية تراجع حساباتها

السيد فؤاد – أمانى العزازى

تباينت ردود الفعل داخل السوق الملاحية، حول ما أعلنته هيئة قناة السويس، نهاية الأسبوع الماضى، من حوافز جديدة للخطوط الملاحية، بهدف إعادة جذبها إلى الموانئ المصرية، بعد أن هرب معظمها إلى موانئ منافسة، بسبب القرارات الصادرة عن وزارة النقل خلال العامين الماضيين.

وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن عدد من الحوافز، تشمل إقرار نسب تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت، ومكافأة تشجيعية على حجم التداول السنوى لهذا النوع من السفن، مؤكدا أن هذه الحوافز تهدف إلى جذب خطوط ملاحية جديدة لموانئ المنطقة، وزيادة معدل تردد السفن على الموانئ.

وأكد «مميش» أن الهيئة تعتمد على محورين لتحقيق مخطط جذب السفن، الأول : منح الحوافز والتسهيلات، والثانى : العمل على تحسين مستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن، مشدداً على أن منح تخفضيات فى الرسوم لا يعنى تخفيض مستوى الخدمة.

وأشار إلى أن التخفيضات تشمل رسوم دخول الميناء والرسو والإرشاد، ملمحاً إلى أن نسبة هذا التخفيض تتناسب طردياً مع عدد الحاويات القادمة للميناء، على أن تستفيد منها السفن التى تتداول أكثر من 200 حاوية، وبحد أقصى %50، وهى نسبة تخفيض جيدة للغاية بالنسبة لمجتمع الملاحة العالمية.

من جانبه، قال محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ووكيل خطى “يانج مينج” الكورى و”أركاس” التركى: إن الخطوة التى اتخذتها وزارة النقل وهيئة قناة السويس تعد جيدة، لصالح ميناء شرق بورسعيد الذى يعد الميناء الأساسى فى استقبال الحاويات الترانزيت بالموانئ المصرية.

ولفت إلى أن الخطوط الملاحية العالمية التى كانت قد انسحبت من الموانئ المصرية، وعلى رأسها شرق بورسعيد بدأت فى إجراء حساباتها الخاصة، والتى على أساسها ستقرر ما إذا كانت ستعود مرة أخرى إلى ميناء شرق بورسعيد من عدمه، متوقعا أن يكون القرار لصالح الميناء بعد التغيرات الأخيرة.

وأضاف أن السوق الملاحية لديها حالة من التفاؤل بتدخل الفريق «مميش» فى هذا الملف مع وزير النقل، رغم صدور القرارات الوزارية المنظمة لنشاط النقل البحرى منذ ثلاث سنوات.

وتابع أن السوق الملاحية لا تزال تترقب اجتماع المجلس الأعلى للموانئ المقبل، والذى سيتم خلاله إجراء بعض التعديلات الخاصة على القرارات الوزارية المنظمة، كما وعد رئيس قطاع النقل البحرى اللواء طارق غانم.

من ناحية أخرى، أشار عادل لمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، إلى أن التطورات الأخيرة تلحق بشكل كبير بالعديد من الموانئ، خاصة شمال وجنوب قناة السويس، وشرق وغرب بورسعيد، والسخنة.

وأوضح أن تلك الخطوة تعد بداية الطريق لإعادة الموانئ المصرية إلى المنافسة مع الموانئ العالمية، لافتا إلى أنها كانت قد خرجت من المنافسة خلال العامين الماضيين.

وأضاف : “إن تلك التعديلات وضعت موانئ شرق وغرب بورسعيد فى مصاف الموانئ العالمية فى نشاط الترانزيت الذى يواجه نقصا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، حتى وصل ميناء شرق بورسعيد من 3.9 مليون حاوية خلال السنوات الماضية، إلى 1.5 مليون حاوية فقط العام الجارى.

وأشار إلى أن جميع التوكيلات الملاحية بالسوق المحلية، أبلغت خطوطها العالمية بالتطورات الأخيرة التى أجرتها هيئة قناة السويس، والتى على أساسها سيتم اتخاذ القرارات، سواء بالعودة إلى موانئ شرق وغرب بورسعيد، أو المفاضلة بين الحوافز التى أصبحت متاحة بها والموجودة بموانئ شرق البحر المتوسط مثل “بيرية” وقبرص وحيفا ومالطا.

وأكد أنه من المتوقع عودة العديد من الخطوط الملاحية، علاوة على زيادة حجم أعمال الخطوط الموجودة لأنشطتها بالموانئ المصرية.

ولفت إلى أنه طالب خلال مؤتمر وزير النقل والفريق مميش الذى عقد مؤخرا بوزارة النقل، بضرورة العمل على تعديل القرارين الوزاريين المنظمين لنشاط النقل البحرى رقمى 800 لسنة 2016 و488 لسنة 2015، رغم أهمية الخطوة التى اتخذتها قناة السويس تجاه ميناء شرق بورسعيد.

من ناحية أخرى، أكد مصدر مسئول بأحد الخطوط الملاحية العالمية، أن التعديلات الأخيرة التى أجرتها هيئة قناة السويس، كانت شديدة الأهمية للخطوط التى قررت الانسحاب من ميناء شرق بورسعيد خلال العام الماضى، وتعاقدت مع ميناء “بيرية” كبديل، خاصة تحالف “THE ALLENC”، متوقعا عودة بعض تلك الخطوط خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن التحالف أو أى خط ملاحى يوقع تعاقدا مع محطات الحاويات لمدة لا تقل عن سنة، وقبل انتهاء العقد بثلاثة شهور تجرى حسابات تفاضلية بين المحطات التى تستهدفها، وبالتالى يمكن أن نرى تعاقدات جديدة مطلع العام المقبل، أو نهاية العام الجارى مع الموانئ المصرية، خاصة شرق وغرب بورسعيد والسخنة.

وطالب خالد حمام نائب أول رئيس شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة تجارة القاهرة، الحكومة بإعادة النظر فى قرار وزير النقل السابق رقم ٨٠٠ لسنة 2016 والذى أدى إلى حدوث ارتباك كبير داخل الموانئ المصرية، بدءاً من المهن المساعدة البسيطة، ووصولا إلى شركات الشحن والخطوط الملاحية.

وتوقع أن تكون الحكومة قد تفهمت النتائج السلبية للقرار، والذى أدى إلى خروج بعض تحالفات الخطوط الملاحية من الموانئ المصرية، واعتماد موانئ قريبة كموانئ أساسية لها.

ولفت إلى أن القرار 800 صدر بشكل متعجل ودون عرض على مجتمع الأعمال والجهات ذات الصِّلة والتى تأثرت كثيرا بسببه.

وتابع أن القرار 800 شابه عوار حين ذكر وجوب اشتراك شركات الشحن الدولى ( الفريت فوروردر) فى شعبة “الفياتا”، رغم أن “الفياتا” منظمة أجنبية ولا ينبغى لممارسة الشركات المصرية بالموانئ أن تكون عضوا فى منظمة أجنبية.

وأضاف :إن عضوية “الفياتا” لا تتطلب سوى دفع اشتراك سنوى دون التزامات أخرى على الشركات من ناحية طاقة الشركة أو ما تمتلكه من كوادر ومعدات.

وأكد الخبير البحرى أحمد الشامى أن الخطوة التى اتخذتها قناة السويس ووزارة النقل، تستهدف إرضاء وكلاء الملاحة، والخدمات البحرية، مشيرا إلى وجود تأثير محدود على ملاك السفن، لافتا إلى أن التخفيض سيعود على الوكلاء فقط وليس الملاك.

وأشار محمد أبو حشيش مدير الخط الملاحى “كى لاين” ببورسعيد والسويس أحد الخطوط التى انسحبت من شرق بورسعيد إلى أن توقيت صدور قرارات التخفيضات على معدلات تداول الحاويات بالموانئ المصرية، وإلغاء الرسوم الإضافية على السفن التى يزيد طولها على 354 مترا فرصة لأن تراجع الخطوط الملاحية التى رحلت عن ميناء شرق بورسعيد موقفها.

وأوضح أن الخطوط والتحالفات تبدأ فى شهرى سبتمبر وأكتوبر دراسة تعاقداتها الجديدة مع الموانئ المصرية والمنافسة لها، فى ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية، وحساب سعر تكاليف التشغيل ثم المفاضلة بين الموانئ لاختيار أفضلها من حيث جودة الخدمات والأسعار.

ويرى أن القرارات وضعت موانئ شرق وغرب بورسعيد، على خريطة الموانئ التنافسية ولجذب السفن فى حوض المتوسط، مطالبا وزارة النقل بالمسارعة بعقد المجلس الأعلى للموانئ، لتعديل القرار 800 الخاص بمقابل الانتفاع بالأنشطة، نظرا لمضاعفة رسوم تراخيص مزاولة الأنشطة التى تشكل عبئا على العاملين بالسوق الملاحية.

ولفت محمد خطاب، مدير شركة «ميرسك لاين» إلى أن قرارات «النقل» واقتصادية قناة السويس بإقرار حوافز على تداول الحاويات بداية جيدة، وخطوة على الطريق الصحيح، لعودة الخطوط الملاحية الهاربة.

وأكد أن التخفيضات التى وصلت إلى %50 على رسوم الإرشاد والرسو والميناء، والتى ربطتها القرارات بمعدلات التداول بموانئ الهيئة الاقتصادية، ستدر عائدا بالعملة الصعبة، فالقرار 488 كان سيلغى بدءا من سبتمبر المقبل التخفيضات على التداول بدءا من 500 حاوية، بنسبة %30 قبل صدور القرار 488 فى حين تم خفضها إلى أن وصلت إلى %10 وكانت ستنتهى فى سبتمبر المقبل.

وأشار إلى عدم وضوح موقف حوافز رسوم القطر والرباط، مطالباً بدراستها، خاصة أن رسوم القطر فى ميناء شرق بورسعيد تزيد أضعافاَ مضاعفة عن رسوم القطر فى باقى الموانئ المصرية.

وأشاد بقرار الفريق مميش بإلغاء الرسوم الإضافية التى كانت تحصلها هيئة قناة السويس على السفن التى يزيد طولها على 354 مترا، خاصة أن السفن التابعة لخط الميرسك العالمى «أكبر الخطوط العالمية» والتى تعبر القناة تدخل ضمن هذه الفئة.

وتوقع أن تعيد الخطوط الملاحية التفكير فى العودة إلى التعامل مع ميناء شرق بورسعيد، بعد صدور هذه القرارات.

ووصف مجدى عباس، مدير شركة الخليج مصر المحدودة، قرارات “عرفات ومميش” بالإيجابية، خاصة إلغاء رسم %4 المتبقية من الرسوم الإضافية.

وأضاف أن إيراد الدولة من رسوم الموانئ التى تناولتها القرارات، بالتخفيض لن تتأثر بالتخفيضات التى أقرتها القرارات على بنود الإرشاد والرسو ورسوم الميناء، نظراً للمتوقع من تعظيم رسوم التداول الذى سيشهد طفرة حتى يمكن للخطوط الملاحية الاستفادة من التخفيضات.

وطالب محمد رضوان، مدير الملاحة بشركة «ورمز» وكيل خط «nyk» بإعادة النظر فى آلية القطر بالموانئ المصرية، خاصة وأن هناك قاطرات تدخل فى عملية الإرشاد وفى الرسو على أرصفة الموانئ.

وقال إن رسوم القطر هى المشكلة الكبرى فى قانون 488 لسنة 2015، لافتا إلى أن هيئة قناة السويس تضع قواعد تحكم القطر فى المجرى الملاحى لقناة السويس ولا يوجد بها مشكلات، إلا أنها بها صعوبات كبيرة فى الموانئ المصرية، ويمكن تطبيق ما يتم بالمجرى الملاحى بالقناة بالموانئ المصرية.

ويرى ياسر السلامونى، مدير فرع شركة “كوسكو شيبينج” ببورسعيد، أن حزمة الحوافز الجديدة خطوة جيدة، فى طريق جذب الخطوط الملاحية لميناء شرق بورسعيد، إذ ترتبط نسب الحوافز بمعدلات التداول، مما يؤدى إلى تشجيع سفن الحاويات العملاقة على التردد على الميناء.

وقال إن الفريق مميش استجاب لشكاوى الخطوط الملاحية، من تأخر فواتير رسوم الملاحة التى تصدر من الجهات الحكومية، وهيئة الميناء بإطلاقه العمل بفاتورة الرسوم الموحدة بدءا من أول أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن المجتمع الملاحى يترقب تنفيذ وزارة النقل لوعودها بتعديل القرار 800 ودعوة المجلس الأعلى للموانىء إلى الانعقاد لمناقشة تلك التعديلات.