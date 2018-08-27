ردود فعل متباينة بعد قرار ميناء دمياط برفع معدلات الشحن والتفريغ

السيد فؤاد:أثار قرار هيئة ميناء دمياط برفع معدلات الشحن التفريغ، والتي من المفترض أن تحققها الشركات المتخصصة في هذا النشاط، ردود فعل واسعة بالسوق الملاحي.وفي هذا الصدد اعتبر اللواء هاني مكي مدير عام شركة يوني جرين للشحن والتفريغ القرار الخاص بميناء دمياط قرارا ايجابيا، مشيرا إلى أن القرار يض

السيد فؤاد:



أثار قرار هيئة ميناء دمياط برفع معدلات الشحن التفريغ، والتي من المفترض أن تحققها الشركات المتخصصة في هذا النشاط، ردود فعل واسعة بالسوق الملاحي.

وفي هذا الصدد اعتبر اللواء هاني مكي مدير عام شركة يوني جرين للشحن والتفريغ القرار الخاص بميناء دمياط قرارا ايجابيا، مشيرا إلى أن القرار يضاعف من إنتاجية الأرصفة بالموانئ وتخفيف عملية التكدس بها.

وأضاف أن القرار 800 لسنة 2016 والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية، رفع من معدلات الشحن والتفريغ حتى تعتمد الشركات على معدات حديثة قادرة على سرعة أدائها وبالتالي تقلل من عملية الانتظار على الأرصفة أو منطقة المخطاف ” منطقة انتظار السفن ” .

وأشار إلى أن الخطط التي يتم وضعها تهدف لزيادة السعة التشغيلية والاستعابية للموانئ، ومثل هذا القرار يقلل من فرصة تحقيق هذا الهدف .

وطالب ” مكي ” بضرورة اصدار هيئات الموانئ قرارات بتعديل أسعارها وتخفيضها والتي تعمل على هروب الخطوط الملاحية من الموانئ المصرية.

من ناحية أخرى أكد أحمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية بأن الاتجاه لخفض معدلات الشحن والتفريغ عن التي نص عليها القرار 800 يأتي من منطلق تشجيع الشركات على الاستثمار بالموانئ.

ولفت إلى أن معدلات الشحن والتفريغ وفقا للقرار 800 كانت طارده للشركات حيث تلزمهم بالعمل وفقا لأفضل المعدات التي يتم استخدامها في هذا النشاط .

وأوضح أن القرار يأتي تسهيلا لدخول مزيد من شركات الشحن والتفريغ ذات القدرة المالية الأقل، خاصة أن الإعتماد على المعدات الحديثة ارتفعت أسعارها بصورة غير مسبوقة وصلت في بعض المعدات إلى 25 مليون.