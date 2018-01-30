ردود فعل متباينة بشأن تشريع تبسيط الإقرارات

مها أبوودن:تباينت ردود الأفعال بشأن التعديل التشريعى الذى وافق مجلس الوزراء منذ أيام على قانون ضريبة الدخل، يقضى بتجزئة الإقرار الضريبى إلى قسمين، يلتزم الممول بتقديم الجزء الأول منه فى أبريل، والجزء الثانى فى يونيو.اعتبر عمرو المنير، نائب وزير المالية، التعديل التشريعى استجابة لمطالب المجتمع ال

مها أبوودن:

تباينت ردود الأفعال بشأن التعديل التشريعى الذى وافق مجلس الوزراء منذ أيام على قانون ضريبة الدخل، يقضى بتجزئة الإقرار الضريبى إلى قسمين، يلتزم الممول بتقديم الجزء الأول منه فى أبريل، والجزء الثانى فى يونيو.

اعتبر عمرو المنير، نائب وزير المالية، التعديل التشريعى استجابة لمطالب المجتمع الضريبى، بتبسيط الإجراءات المطلوبة من الممولين، خلال فترة تسليم الإقرارات الضريبة، التى تتسم بالازدحام، لا سيما أنه يقلل من أعباء الإدارة الضريبية خلال الموسم، المتمثلة فى تسجيل بيانات مرفقة بالإقرار يمتد بعضها إلى 48 صفحة.

قال المنير، إن الجزء الأول من الإقرار يمثل ملخصا فقط، ولن تبرأ ذمة الممول من الإقرار إلا بعد استيفاء الجزء الأخير من الإقرار الضريبى، وتقديمه بعدها بشهرين.

أكد، أن الهدف من التعديل التشريعى تحقيق الدقة المطلوبة فى كتابة بيانات الإقرار، التى تساعد فى بناء قواعد بيانات إحصائية سليمة، دون إرهاق الممولين بضيق الوقت المتاح لتقديمها خلال الموسم.

وافق مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على تعديل تشريعى بقانون ضريبة الدخل رقم 91 لعام 2005، يهدف إلى تبسيط الإقرارات الضريبية.

أضاف المنير أن التعديل التشريعى يرد إلى البرلمان بعد انتهاء فترة الإجازات حتى يتسنى تطبيقه خلال موسم الإقرارات الضريبية الجارى، الذى بدأ فى يناير وينتهى فى إبريل المقبل.

يتيح التعديل تقديم الإقرارات الضريبية على مرتين، الأول خلال الموسم الذى بدأ فى يناير، وينتهى فى أبريل من كل عام، والثانى بعدها بشهرين.

نص التعديل على أن يقدم الممول إقراره الضريبى دون المستندات المصاحبة له، حتى يتسنى له فرصة إعداد المستندات خلال فترة 60 يومًا التالية لانتهاء فترة تقديم الإقرار الضريبى.

لا يعتد وفقًا للنص المعدل، بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول المصاحبة للإقرار والبيانات المرافقة بها، لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديمها خلال فترة الموسم.

ينص التعديل، على أن تكون الأولوية فى الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع، والضرائب المستحقة عن بعض المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتى مقابل التأخير فى المرتبة الأخيرة تيسيرًا وتشجيعًا على سرعة سداد الضريبة.

قال ياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، إن التعديل التشريعى الخاص بترتيب الوفاء للضرائب، لأن وضع الضرائب المحجوزة فى المقام الأول، يعنى تخفيف العبء المالى عن الممولين،لأن الوضع السابق كان يرتب أولويات الوفاء كالتالى، المصروفات الإدارية، ثم مقابل التأخير، ثم الضرائب المستحقة، ما يعنى ثبات الجزء الخاص بالضريبة المستحقة، وترتيب مقابل تأخير مرة ثانية عليه حتى يتمكن الممول من السداد.

قال محارم، إن وزارة المالية تستجيب حاليا لمقدرات المجتمع الضريبى، لأنها بدأت فى حل المشكلات التى طالما أرهقت الممولين، على رأسها ترتيب الوفاء.

طالب محارم الوزارة، أن تسعى إلى إيجاد حل لمشكلة غرامات التأخير، التى تظل تتراكم منذ لحظة تسليم الإقرار الضريبى، أمر يحمل الممولين أعباء مالية باهظة، حين أن الصواب أن تحتسب وفقا لآخر قرار على الملف الضريبى، سواء كان قرار لجنة طعن، أو قرار لجنة داخلية، وألا تحتسب منذ لحظة تسليم الإقرار، ما وعدت وزارة المالية بحله فى قانون الإجراءات الضريبية المزمع إقراره قريبا.

من المعروف ان وزارة المالية تصدر قانونا للإجراءات الضريبية الموحد قريبا، تقوم خلالها بتعديل المادتين 110،111 من قانون الضريبة على الدخل ، المادتين الخاصتين بغرامات التأخير.

فى شأن الجزء الخاص بتجزئة الإقرار الضريبى إلى جزءين فى التعديل التشريعى، قال محارم إن التجزئة هدفها التبسيط، ونجاح تحقق هذا الهدف مرهون ألا تقوم مصلحة الضرائب بمعاودة طلب البيانات مرة أخرى لحين إتمام الفحص، جرت العادة منذ إصدار نماذج الإقرارات للمرة الأولى فى 2005 حتى 2011، أن يقوم الممولين تسليم إقراراتهم كاملة بالبيانات والجداول، إلا أن المصلحة كانت تعاود طلبها مرات عديدة لحين إتمام الفحص، ما جعل الممولين يمتنعون عن تسليمها ضمن الإقرار منذ البداية.

قال عبد الرسول عبد الهادى، عضو مجلس إدارة نقابة التجاريين، وعضو لجان الطعن الضريبى، إن مصلحة الضرائب أصدرت بالفعل نماذج الإقرارات الخاصة بالموسم الضريبى الجارى بالشكل المبسط، وهذا غير مخالف لعدم صدور التعديل التشريع بشكل رسمى حتى الآن، لأن شكل الإقرار يصدر وفقا لقرار وزير المالية، أما التعديل التشريعى يصدر بالنص على تجزئة الإقرار على مرحلتين.

فيما يخص ترتيب أوليات الوفاء، قال عبد الهادى، إن القرار جيد، ويجنب الممولين ترتب غرامات تأخير على أصل الدين الضريبى، فما يكون له الأولوية فى السداد، هو أصل الدين بعد المصاريف القضائية.