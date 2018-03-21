ردود فعل الجهاز الفني للأهلي بعد قرعة أبطال أفريقيا

_ أيوب يصفها بالـ"صعبة" وسليمان بالـ"متوازنة".. وعبدالحفيظ: يحذر من بطلي أوغندا وبتسواناعلي المصريأكد أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مهمة فريقه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد القرعة التي جرت مساء اليوم الأربعاء.وأسفرت قرعة دور المجموعا

_ أيوب يصفها بالـ”صعبة” وسليمان بالـ”متوازنة”.. وعبدالحفيظ: يحذر من بطلي أوغندا وبتسوانا

علي المصري

أكد أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مهمة فريقه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد القرعة التي جرت مساء اليوم الأربعاء.

وأسفرت قرعة دور المجموعات التي أجريت بأحد فنادق القاهرة عن وقوع الأهلي في المجوعة الأولى، مع كل من: تاونشيب رولرز البوتسواني، وكمبالا سيتي الأوغندي، والترجي التونسي.

وقال أيوب: «رغم وجود العديد من الصعوبات في المجموعة، فإنها لن تقلل من عزيمة اللاعبين والجهاز الفني نحو تحقيق الهدف المنشود، وهو الفوز بلقب البطولة والعودة مجددًا للمشاركة في كأس العالم للأندية».

وأشار أيوب، أنه لا يوجد مجموعة صعبة وأخرى سهلة بدوري الأبطال، لأن جميع الفرق قوية، وتسعى للتويج باللقب، وهو ما يزيد من صعوبة جميع المواجهات، لكن الأهلي سيستعد جيدًا من أجل السير بخطى ثابتة في البطولة.

وأوضح المدرب العام للأهلي، أن ضربة البداية في القاهرة أمام الترجي ستكون هامة، لأن الفوز بها يمنح الفريق دفعة معنوية قوية في البطولة.

من جانبه، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، إن القرعة متوازنة، موضحًا أن الأهلي يخوض منافسات البطولة دائمًا بهدف التتويج.

وأكد مدير الكرة، أن بداية مشوار الأهلي بدور الـ16 ستكون قوية، لأنها أمام فريق قوي كالترجي، ودائمًا ما تشهد مبارياته مع الأهلي ندية وإثارة.

وأشار إلى أنه من الضروري والمهم جدًا الاهتمام ببطليْ بتسوانا وأوغندا، مُحذرًا من خطورة تجاهلهما لأن هذه الفرق أطاحت بمنافسين أقوياء خلال الأدوار السابقة، كما أنه من الضروري الاهتمام بأي منافس.

وأكد عبد الحفيظ، أن الأهلي يستعد دائمًا لمنافسات البطولة، وستكون البداية مع بطل تونس، وستكون مباراة قوية لأن ضربة البداية دائمًا ما تكون هامة، وشدد على أن الأهلي سيفكّر في البطولة خطوة خطوة.

ووصف طارق سليمان، مدرب الحراس القرعة بالمتوازنة، مشيرا إلى أن الأهلي يحترم جميع المنافسين لذا لا يمكن الاستهانة ببطليْ بتسوانا وأوغندا، ولا يمكن التهاون أمام تاونشيب رولرز وكمبالا سيتي، لأنهما فرق اجتهدت وصعدت لدور الـ16 على حساب فرق قوية بالتأكيد.

وأكّد على أن الأهلي عندما يلعب في الدوري الممتاز ويواجه فرقًا في مؤخرة الدوري يتعامل معها بكل احترام، لذا حقق نتائج جيدة أسفرت عن تتويجه بالدوري الممتاز مؤخرًا، وهو ما يقوم الفريق بتنفيذه في جميع المنافسات المحلية والقارية، فلابد من احترام المنافسين.

وأختتم مدرب حُراس المرمى بالأهلي، أن الفريق سوف يستعد بشكل جيد لمنافسات دور المجموعات لأن ضربة البداية مهمة، ولابد من التركيز والاستعداد الجيد لها من أجل الوصول إلى منصّة التتويج في النهاية.

ولم يدلي حسام البدري، المدير الفني للأهلي، برائيه في القرعة، بعدما توجه في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى كندا لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته، على أن يلحق ببعثة الفريق في الإمارات استعدادًا للمباراة الودية أمام أهلي الفجيرة الإماراتي التي تقام يوم 27 من مارس الجاري، على أن يعود الأهلي من الإمارات يوم 28 لمواصلة تدريباته استعدادًا للمباريات المتبقية من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حسم الفوز ببطولة الدوري العام وتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويستعد حاليًا للمباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري، بينما تشهد الفترة الحالية توقف المسابقة بسبب انشغال المنتخب الوطني بالإعداد لمونديال روسيا.