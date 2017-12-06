ردود الأفعال اليهودية بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل

عادل عبد الجوادهنأ وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، اليوم الأربعاء، اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، قائلا: "يجب أن نقول ونعترف الآن أن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل".وأضاف كحلون: "منذ 3000 سنة حلم أجدادنا بالقدس يتحقق بعد محاولات لاستهداف القدس واليهود من العراق و

عادل عبد الجواد

هنأ وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، اليوم الأربعاء، اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، قائلا: “يجب أن نقول ونعترف الآن أن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل”.

وأضاف كحلون: “منذ 3000 سنة حلم أجدادنا بالقدس يتحقق بعد محاولات لاستهداف القدس واليهود من العراق وليبيا وروسيا وبولندا وجميع يهود العالم الذين يصلون من أجل القدس، والآن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل، وآمل أن ينضم بقية العالم إلى الرئيس ترامب”، على حد زعمه.

رؤوفين ريفيلين رئيس إسرائيل: ترامب أعطانا هدية في الذكرى السبعين للدولة.

وأعرب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، اليوم الأربعاء، عن سعادته لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعترفه رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال ريفلين “حان الوقت لإحلال السلام في القدس والنمو في عاصمة إسرائيل.

ومن جانبه، رحب رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال “هذا يوم تاريخي، ويعتبر إعلان ترامب معلما هاما في تاريخ القدس”.

وأضاف نتنياهو “قبل سبعين عاما، حققنا صلواتنا وتطلعاتنا، والآن القدس عاصمة للدولة اليهودية”.

فيما رحب وزير التعليم الإسرائيلي “نفتالي بينيت” باعتراف الرئيس الأمريكى بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال، “اليوم هو يوم ممطر هنا في القدس، لكنه يوم مشرق ليهود العالم”.

وأضاف زاعما: “كانت القدس عاصمة للشعب اليهودي لمدة 3020 سنة، وستبقى عاصمتنا إلى الأبد، الرئيس ترامب والولايات المتحدة العظيمة، شكرا جزيلا، وبارك الله أممنا”.