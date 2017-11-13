ردود الأفعال اللبنانية عقب حوار سعد الحريري مع قناة المستقبل

وكالات: في إطار ردود الأفعال اللبنانية على حوار رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري، مع قناة المستقبل اللبنانية، قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، على تويتر: رغم كل الصعاب والعقبات والعثرات تبقى يا شيخ سعد رجل التسوية، رجل الحوار، رجل الدولة، تحية حارة مني وليد جنبلاط، وأرفق جنبلاط تغر

وكالات:

في إطار ردود الأفعال اللبنانية على حوار رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري، مع قناة المستقبل اللبنانية، قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، على تويتر: رغم كل الصعاب والعقبات والعثرات تبقى يا شيخ سعد رجل التسوية، رجل الحوار، رجل الدولة، تحية حارة مني وليد جنبلاط، وأرفق جنبلاط تغريدته بصورة للحريري مبتسما.





من جانبه، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ـ عبر (تويتر) ـ الشيخ سعد الحريري حلقة استثنائية نحن بانتظارك.

من جانب آخر، وفور انتهاء المقابلة التلفزيونية مع سعد الحريري، تجمع شبان في ساحة الملعب البلدي في الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت رافعين أعلام تيار المستقبل ورددوا هتافات مؤيدة للحريري.