ردود الأفعال الإسرائيلية بعد تصويت دول العالم بشأن القدس

عادل عبد الجواد رغم أن أغلبية الدول في الأمم المحتدة، 128 دولة، اهتمت الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم الجمعة، بالتصويت الذي وقع أمس في الأمم المتحدة على القرار المدين للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلي القدس.وكان الرد الرسمي الإسرائيلي من ديوان رئيس حك



عادل عبد الجواد

رغم أن أغلبية الدول في الأمم المحتدة، 128 دولة، اهتمت الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم الجمعة، بالتصويت الذي وقع أمس في الأمم المتحدة على القرار المدين للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلي القدس.

وكان الرد الرسمي الإسرائيلي من ديوان رئيس حكومة الإحتلال على التصويت كالتالي: “إسرائيل ترفض قرار الأمم المتحدة، وبالمقابل تعرب عن رضائها من الدول الكثيرة التي امتنعت عن التصويت مع القرار.. نشكر الرئيس ترامب على وقفته الصارمة مع القدس، وتشكر الدول التي صوتت مع إسرائيل”.

وكتب مندوب إسرائيل في الأمم المحتدة سابقا “رون بروسور”، أن النظر إلى التصويت على أنه هزيمة لإسرائيل خاطئ، مشيرا إلى أن المقياس ليس المصادقة على القرار أم لا، فمن السهل تمرير قرار ضد إسرائيل لوجود أغلبية معادية لها، إنما التركيز يجب أن يكون على عدد الدول ونوعيتها التي تصف إلى جانب إسرائيل- علي حد زعمه.

ونقل موقع “هامكور” الإسرائيلي عن محللين إسرائيليين تفضيلهم التركيز على الـ35 دولة التي امتنعت عن التصويت وتلك التي غابت عن الجلسة، وتحدث المحللون الإسرائيليون عن خيبة أمل لدى القيادة الإسرائيلية من تصويت الهند التي تقيم علاقات وطيدة مع إسرائيل علي حد وصفهم، وخاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الهندي في إسرائيل، وقبل ثلاثة أسابيع من الزيارة المرتقبة لنتنياهو في الهند.

وأشار المحللون الإسرائيليون إلى دول أفريقية قوى رئيس الحكومة نتنياهو العلاقات معهم مثل أوغندا وجنوب السودان الذين امتنعوا عن إدانة القرار الأمريكي وكذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي، كرواتيا، والمجر، والتشيك، ولاتفيا، ورومانيا، وبولندا. إضافة إلى دول من أمريكا الجنوبية أبرزها الأرجنتين وكولومبيا.

وكتب المحللون الإسرائيليون أن السلطة الفلسطينية فازت بالتصويت لكنها وضعت نفسها في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، وهي معرضة لخسارة المساعدات المالية التي تصلها من أمريكا والتي تشكل معظم ميزانيتها علي حد قولهم.