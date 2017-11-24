ردود أفعال النواب على مجزرة العريش

- ‏مطالب بعقد جلسة بالنواب بحضور وزير الداخلية- وكيل إعلام النواب يطالب بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة - دينية النواب تطالب بالضرب بيد من حديد على ممولي الجماعات الإرهابية ياسمين فواز:تباينت ردود أفعال النواب بشأن الحادث الإرهابي والذي عرف إعلاميا بـ"مجزرة العريش"&nbs

– ‏مطالب بعقد جلسة بالنواب بحضور وزير الداخلية



– وكيل إعلام النواب يطالب بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة

– دينية النواب تطالب بالضرب بيد من حديد على ممولي الجماعات الإرهابية





ياسمين فواز:

تباينت ردود أفعال النواب بشأن الحادث الإرهابي والذي عرف إعلاميا بـ” مجزرة العريش” الذى استهدف أحد المساجد بالعريش بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات ،وطالب بعضهم بعقد جلسة طارئة بحضور وزير الداخلية لمناقشة ملابسات الحادث ، بينما دعا آخرون بسرعة ضبط الجناه وتقديمهم للمحاكمة العاجلة والضرب بيد من حديد علي ممولي تلك الجماعات.

من جانبه اصدر النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس ظهر اليوم بيان ينعي من خلاله شهداء العملية الارهابية السوداء بمسجد بالعريش .

أضاف النائب ” فى الوقت الذي ننعي فيه شهداء الشرطة والجيش الابطال وندين فيه اعمال الخسة والنذالة للارهاب الاسود ومن يسانده .. يواصل الارهاب قذارته بالهجوم على مسجد بمدينة العريش بسيناء اثناء وقت صلاة الجمعة وهي العملية الارهابية التى اسفرت عن استشهاد 54 وأصابة 85 اخرين “.

وتابع النائب ” حيث يثبت الارهاب كل يوم انه لادين له فبالامس القريب تم استهداف عدد من الكنائس وسقوط عشرات الشهداء والمصابين واليوم استهداف مسجد وسقوط عشرات الشهداء والمصابين “.

واختتم النائب ” ومن ثم استناداً إلى المادة ( 134 ) والمادة ( 139 ) من الدستور طالب النائب عبد الحميد كمال من قبل ويجدد طلبه اليوم مرة اخري بضرورة عقد جلسة طارئة بمجلس النواب بحضور وزير الداخلية وكافة القائمين على العملية الامنية لبحث الاوضاع بمصر وتوفير كافة السبل والبدائل لتعزيز الوضع الامني للقضاء على الارهاب”.

فيما نعى النائب تامر عبدالقادر،وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى بيان صحفى شهداء الحادث الأليم، الذين سقطوا ضحية الغدر والخسة، واصفا مرتكبى الجرائم الإرهابية بالمجرمين والقتلة، الذين لا علاقة لهم بالإنسانية أو الدين الإسلامى السمح.

وأكد عبدالقادر، أن هذه العمليات الإرهابية غير الإنسانية، لن تنال من الوطن ووحدة أبنائه شيئا، وستزيد من رفض المجتمع المصرى للجماعات الإرهابية والمتطرف.

واستنكر عبدالقادر، الحادث الذى استهدف مجموعة من المصلين داخل المسجد ، وقال : مرتكبو الحادث مجرمون، ولا علاقة لهم بالإنسانية، أو الإسلام السمح.

وطالب بسرعة ضبط الجناة، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بحياة الأبرياء.

وشدد عبدالقادر، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتدابير اللازمة لمواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية وإجهاضها قبل حدوثها، متقدما بخالص العزاء لأسر الشهداء، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

من ناحيته أدان الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الحادث الإرهابي الجسيم الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء واسفر عن مقتل عشرات المصليين الأبرياء، مؤكدًا أن الإرهاب لادين له لقتله المصليين في الكنائس والمساجد واصحابه أبعد ما يكون عن حقيقة الإسلام، الذي حرم سفك الدماء والتخريب.

وتساءل العبد في بيان له، كيف يمكن أستهدف مسجد يقام في الصلاة والعبادة باسم الدين؟ وإلى اي سند شرعي استند هؤلاء المجرمين باستهدافهم لبيت من بيوت الله، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين ولا وطن ولا عقل له، استهدف كنيسة والآن يستهدف المسجد مما يؤكد أن اصحاب هذا الفكر لا يقدسون شيء إلا الإجرام والإرهاب.

وطالب” رئيس دينية النواب” بالضرب بيد من حديد على كل من يمول الجماعات الإرهابية المتطرفة، وضرورة تكاتف البرلمان وجميع مؤسسات الدولة ضد هؤلاء المجرمين السفاحين للدماء ، مضيفًا أن الله بعث نبيه رحمة للعاملين، وقال في كتابه الكريم “وما أرسلناك إلا رحمة للعاملين”، مطالبًا بتكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية لدحر الإرهاب ومواجهة جميع أصحاب المناهج المنحرفة.

وتقدم رئيس “دينية النواب” بالعزاء إلى أهالي شهداء سيناء وإلى مصر كلها، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.