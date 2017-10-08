ردود أفعال النواب عقب تأهل منتخب مصر لكأس العالم

وكيل لجنة النقل: الفراعنة يستحقون اللعب مع الكبار فى كأس العالم برلماني: لاعبو المنتخب أظهروا عزيمة المصريين في الشدائد وبرلمانية: مصر هبة المصريين بإصرارهم وعزيمتهم الجبارة التي تصنع المستحيلياسمين فوازتباينت ردود أفعال أعضاء مجلس النواب عقب فوز منتخب مصر لكرة القدم على الكونغو في مباراة

وكيل لجنة النقل: الفراعنة يستحقون اللعب مع الكبار فى كأس العالم

برلماني: لاعبو المنتخب أظهروا عزيمة المصريين في الشدائد

وبرلمانية: مصر هبة المصريين بإصرارهم وعزيمتهم الجبارة التي تصنع المستحيل



ياسمين فواز

تباينت ردود أفعال أعضاء مجلس النواب عقب فوز منتخب مصر لكرة القدم على الكونغو في مباراة اليوم وتأهله لمونديال كأس العالم ٢٠١٨، مؤكدين أن المصريين يمكنهم صنع المستحيل.

‏من جانبه، قال النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إنه تابع مباراة المنتخب الوطنى لكرة القدم مع منتخب الكونغو مع أبناء وجماهير دائرته الانتخابية بإدكو وأبو حُمُّص بمحافظة البحيرة، مؤكدا أن نجوم الفراعنة يستحقون فوزهم المستحق على الكونغو والتأهل لكأس العالم لعام 2018 بعد غياب عن هذه المسابقة العالمية استمر 28 عاما، وتقدم زين الدين بالتهنئة للشعب المصرى بتأهل الفراعنة لكأس العالم، مشيدا بأداء جميع لاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم الذين أكدوا أنهم يستحقون اللعب مع كبار العالم فى كأس العالم خاصة النجم الموهوب العالمى محمد صلاح الذى أحرز هدفين أكثر من رائعين هزا شباك الكونغو وأهلا منتخب مصر لكأس العالم.

فيما أشاد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بأداء لاعبي المنتخب الوطني، عقب فوزهم وتأهلهم لكأس العالم بروسيا 2018.



وقال وطني، إن مباراة اليوم من أصعب المباريات التي خاضها المنتخب على مدار تاريخه، حيث أن حلم 27 عامًا بالتأهل لكأس العالم تحقق اليوم بهدفين للاعب الكبير محمد صلاح، مؤكدًا أن لاعبى المنتخب المصرى كانوا رجالا على قدر المسئولية واظهروا عزيمة المصريين في الشدائد خلال الدقائق الأخيرة للمباراة.



ووجه وطني، التهنئة لكل الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة هذا الفوز التاريخى، مؤكدًا أن لاعبى المنتخب الحاليين سطروا اسمهم بأحرف من نور فى التاريخ بعد هذا الإنجاز.

من ناحيتها قالت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب:” ألف مبروك لمصرنا”، مضيفة أن هيردوت قال مصر هبة النيل وأنا أقول أن مصر هبة المصريين بإصرارهم وعزيمتهم الجبارة التي تصنع المستحيل.