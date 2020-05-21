ردود أفعال الفلاحين على افتتاح مشروع بشائر الخير 3

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، بمشروع التطوير الحضاري، مأوى الصيادين “بشاير الخير 3” بمدينة الإسكندرية، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، حيث يأتى مشروع بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2.

وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين، إن أزمة فيروس كورونا لم تمنع الرئيس عبدالفتاح السيسي من مواصلة إنجازاته التى بدأها على الأرض، ومشروع بشائر الخير 3 إنجاز كبير يضاف إلى إنجازات الرئيس، ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة “مأوى الصيادين” العشوائية.

وأضاف أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ وشارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.



وأوضح نقيب عام الفلاحين، في تصريحات أمس الخميس، أن القسم الثاني من المشروع يضم منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م٢ ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي 50654 م٢ ومحطة وقود على مساحة 3767م٢.

إضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح 14386 م٢ للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين 28 ألفا 772مترا، والمنطقة الاستثمارية تضم 16 بلوك استثماري يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة 28 ألف متر مربع 12دور سكني بإجمالي 1536 وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 متراز

كما يضم 11 قاعة متعددة الاغراض من بينهم 8 قاعات بمسطح حوالي 1000 متر مربع و3 مسطح حوالي 2000 متر مربع ، إضافة إلى 39 مسطحا تجاريا مختلف المساحات بمتوسط 175 متر مربع بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، 64 مسطحا تجاريا مختلف المساحات بمتوسط 30 مترا مربع بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.

من جانبه وصف الأمين العام لنقابة الفلاحين النوبي أبواللوز، مشروع بشائر الخير 3، بالإنجاز الكبير رغم الصعوبات التى تمر بها مصر والعالم من انتشار وباء كورونا وتأثيره على كل دول العالم وليس مصر فقط،لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبرهن للعالم أجمع أنه مستمر في العمل والانجاز من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين والأجيال القادمة.

وأضاف الأمين العام للفلاحين، أن عام 2019 شهد العديد من الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القطاعات كافة، أهمها الصحة والتعليم والاستثمار والصناعة.

كما افتتح الرئيس العديد من المشروعات، التي تعد طوق النجاة للاقتصاد المصري، فقامت تلك المشروعات بدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، فضلًا عن الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس لتوطيد علاقة مصر بالقارة السمراء ودول العالم.