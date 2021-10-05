اقتصاد وأسواق

ردا على «وثائق باندورا».. رئيس وزراء لبنان: ثروة عائلتي قانونية وشرعية

أكد أن أصل ثروة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وعائلته مستمدة من أكثر من 20 عاما من العمل المستمر في قطاع الاتصالات، والذي بلغ ذروته في عام 2005،
المال - خاص 1:56 ص, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 1:56 ص, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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نفي رئيس وزراء لبنان ، نجيب ميقاتي صحة «وثائق باندورا» التي كشفت أنه يمتلك شركة ساعدت على شرائه عقارا في موناكو بأكثر من 10 ملايين دولار، مؤكدا أن ثروة عائلته “قانونية وشرعية”.

وقال مكتب ميقاتي في بيان نقلته شبكة روسيا اليوم “في ضوء “أوراق باندورا” التي تم الكشف عنها مؤخرا، من المهم التأكيد على حقيقة أن أصل ثروة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وعائلته مستمدة من أكثر من 20 عاما من العمل المستمر في قطاع الاتصالات، والذي بلغ ذروته في عام 2005، مع إدراج شركة الاتصالات (التي كانت تمتلكها عائلة ميقاتي)في مجلس الإدارة الرئيسي لبورصة لندن، والاندماج اللاحق مع شركة الاتصالات الرائدة MTN ومقرها جوهانسبورغ”.

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وأكد أنه “تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للاكتتاب العام (IPO)، مما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثق جيدا، وقانوني، وشرعي ومدقق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان”.

ولفت إلى أن “ملكية موناكو، من بين الأصول الأخرى حول العالم، المذكورة على وجه التحديد في “الأوراق”، ليست الملكية الوحيدة المملوكة من خلال كيان شركة، إذ تندرج معظم الأصول والممتلكات العائلية تحت مبدأ الإدارة والحوكمة الرشيدة ذاته، وبات تنظيم الملكية عن طريق الكيانات القانونية التي توفر المرونة بالإضافة إلى المزايا المؤسسية والمالية والضريبية، من الممارسات التجارية الشائعة والقانونية في حال مشاركة العديد من أفراد العائلة الأصول نفسها”، مشيرا إلى أنه “تم التصريح عن أصول وممتلكات ميقاتي إلى المجلس الدستوري في لبنان منذ دخوله عالم السياسة، وفق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها”.

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وأضاف: “منذ إنشائها، أيدت مجموعة M1 (شركة عائلة ميقاتي) كما وكل الشركات التابعة لها في كل أنحاء العالم، الفصل بين القطاعين العام والخاص. وتستمر في الامتثال الكامل للمعايير العالمية كما وبتوكيل مراجعين عالميين، إضافة إلى العمل في ولايات قضائية متعددة”.

وبحسب شبكة روسيا اليوم ، كشفت “وثائق باندورا” أن ميقاتي هو مالك شركة Hessville Investment Inc، وهي شركة تم إنشاؤها في بنما عام 1994. وساعدت شركة M1 Management SAM ومقرها موناكو ميقاتي في تسهيل عمليات الشركة الخارجية.

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وفي عام 2008، اشترت Hessville Investment عقارا في موناكو بأكثر من 10 ملايين دولار. كما أظهرت الوثائق المسربة أيضا أن نجل ميقاتي، ماهر، كان مديرا لشركتين على الأقل مقرهما جزر فيرجن البريطانية.

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