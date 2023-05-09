ردا على ملاحظات الحساب الختامي.. المالية: بعض الإيرادات تكون خارج سيطرتنا مما يؤثر على المستهدف

رد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء على ملاحظات الحساب الختامي للموازنة، بأن التقديرات الخاصة بالموازنة لا تتوافق مع الحساب الختامي وأن هناك اختلافات.

وقال: “الضرائب حققت 101% من المستهدف، و بعض الإيرادات تكون خارج سيطرة المالية لأنها تتبع قطاعات أخرى وعندما تتأثر ، تؤثر على المستهدف، فمثلا حركة الطيران عندما تنخفض فإن رسوم المغادرة تنخفض ، لذلك فإن الأيرادات الأخرى هى التي نسبتها مختلفة، ولكن معظم الأبواب حققت المستهدف بانحرافات بسيطة .

جاء ذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2021 /2022 خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب.

وتابع وزير المالية: “خلال 7 سنوات استطعنا تخفيض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50 % ، المؤشر الثاني كان مستهدف فائض اولى 102,8 مليار جنيه ، وفى الحساب الختامي حققنا 100 مليار جنيه”.

وأوضح أن الدين ينقسم جزئين بالعملة الاجنبية و المحلية ، و الدين بالعملة الاجنبية قيمته 108 مليارات دولار و ينقسم إلى جزء للعالم الخارجي و جزء للداخلي متمثل فى البنوك و غيرها .

و قال :” تم تقييم الدين يوم 30 يوينو 2022 و سعر الدولار 18,8 جنيه ، وكان سعر الدولار العام السابق 15,6 جنيه يعني فرق 3 جنيهات ، و هو ما حقق تأثيرا 4,5 % نتيجة تغير سعر الصرف .

وأضاف: أصدرنا للبنك المركزي سندات و جهات اخرى بنسبة 2 % نتيجة ادارة الملاية العامة اى نحن نتحدث عن 81 مليار جنيه دين .

وتابع :” نخفض الدين ولكن إثر دعم بعض مؤسسات الدولة وتغير سعر الصرف له تأثير، وأداء المالية العامة من يوليو 2022 إلى 30 أبريل 2023 محققين فوق المستهدف مصلحة الضرائب عدت معدلات نمو فوق المستهدف بنسبة 5%

مؤكدا أن التحدي الحقيقي يتمثل فى قيمة الفوائد التي بلغت على مدار 4 سنوات من 550 إلى 580 مليار جنيه.