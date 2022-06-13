ردا على ملء سد النهضة.. السيسي : ماحدش هيقرب من مياه مصر (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، دا على سؤال الملء الثالث لسد النهضة الأثيوبي: “كلامي مش كتير، ماحدش هيقرب من مياه مصر دي إجابة ، إزاي بقي إحنا بنتكلم بالدبلوماسية و طولة البال و الصبر”.

و أضاف السيسي خلال لقائه مع الإعلاميين اليوم على هامش افتتاح مشروعات زراعية في مدينة السادات: “في نفس الوقت حجم المشاريع اللي بعملها للاستفادة من مياه مصر و إعادة تدويرها مرة و اتنين و تلاتة مش موجود في العالم .

و تابع السيسي: “أنا بقول يارب الأخذ بالأسباب أنا عملت كل ما يمكن عمله ، صبرت وطولت بالي وأعطيت الفرصة و اشتغلت على الحاجات اللي عندي عشان أعظم ما لدي”.

وكانت أثيوبيا أعلنت الشهر الماضي استعدادها لملء سد النهضة أغسطس المقبل.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال مؤخرا إن حصة مصر من المياه 55 مليار متر مكعب، ولم تتغير على مدار السنين منذ أن كانت مصر 4 ملايين مواطن وحتى الآن.



وتساءل وقتها: “هل دخلنا في صراع مع أشقائنا عشان نزود الحصة دي؟ لأ.. إنما اشتغلنا على إن إحنا نعظم من مواردنا ومفيش نقطة مياه تضيع، وأنا مش مبالغ في الكلام ده ومش بقول الكلام ده هنا لأسباب سياسية”.



كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل خلال لقاء وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا ليبراتا مولا، موقف مصر الثابت في التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة .