ردا على ملء سد النهضة.. السيسي : ماحدش هيقرب من مياه مصر (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، دا على سؤال الملء الثالث لسد النهضة الأثيوبي: “كلامي مش كتير، ماحدش هيقرب من مياه مصر دي إجابة ، إزاي بقي إحنا بنتكلم بالدبلوماسية و طولة البال و الصبر”.
و أضاف السيسي خلال لقائه مع الإعلاميين اليوم على هامش افتتاح مشروعات زراعية في مدينة السادات: “في نفس الوقت حجم المشاريع اللي بعملها للاستفادة من مياه مصر و إعادة تدويرها مرة و اتنين و تلاتة مش موجود في العالم .
و تابع السيسي: “أنا بقول يارب الأخذ بالأسباب أنا عملت كل ما يمكن عمله ، صبرت وطولت بالي وأعطيت الفرصة و اشتغلت على الحاجات اللي عندي عشان أعظم ما لدي”.
وكانت أثيوبيا أعلنت الشهر الماضي استعدادها لملء سد النهضة أغسطس المقبل.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل خلال لقاء وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا ليبراتا مولا، موقف مصر الثابت في التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة .