ردا على شائعات الانفصال.. معز مسعود وشيري عادل: احترموا حياتنا

حسين رجب رد الباحث والداعية معز مسعود، وزوجته الفنانة شيري عادل، الثلاثاء، بكلمات واحدة تستنكر شائعات تم تداولها الساعات الماضية عبر مواقع ومنصات تواصل بخصوص انفصالهما. وقال مسعود وعادل، في تغريدة وتدوينة لكل منهما متطابقة في الكلمات اليوم: "فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا بيؤذينا ل

حسين رجب

رد الباحث والداعية معز مسعود، وزوجته الفنانة شيري عادل، الثلاثاء، بكلمات واحدة تستنكر شائعات تم تداولها الساعات الماضية عبر مواقع ومنصات تواصل بخصوص انفصالهما.

وقال مسعود وعادل، في تغريدة وتدوينة لكل منهما متطابقة في الكلمات اليوم: “فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا بيؤذينا لأبعد الحدود.. لو احنا عاوزين نقول لكم حاجة، احنا هانقولهالكم سوا وبكل وضوح. من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية”.

وأثار إعلان زواج مسعود وشيري مؤخرا عادل جدلا واسعا، وهو ما رده عليه معز مسعود آنذاك ببيان طويل يوضح فيه سبب إقدامه على الزواج للمرة الثالثة.



